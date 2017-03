Königstein putzt sein Kneippbecken heraus und erwartet dazu 75 Prozent Förderung

Freizeit Königstein

19.03.2017

Große Pläne hat Hans Koch, Bürgermeister und Vorsitzender des Tourismusvereins, für das Kneippbecken. In der kommenden Marktratssitzung soll ein Grundkonzept erarbeitet und kommendes Jahr umgesetzt werden. Ein Barfußpfad, ein Kräutergarten, eine Unterstellmöglichkeit, Bänke, ein Kinderspielplatz und die Freilegung des Baches sind im Gespräch.

75 Prozent Förderung werden erwartet. "Dies ist nur möglich, weil Königstein ein staatlich anerkannter Erholungsort ist", sagte Koch. Bereits Wirklichkeit geworden ist der Sechs-Bäche-Weg, eine Idee des Kürmreuther Gastwirts Marko Spieß. Der 30 Kilometer lange Rundkurs führt von Kürmreuth über Vilseck und zurück. Er ist auch für Mountainbike geeignet und an den VGN angebunden. Mit dem Schild "6 BW" ist er gekennzeichnet. Er macht seinen Namen alle Ehre, denn er verläuft an der Vils, am Schmalnohbach, Auerbach, Altenbach, Krumbach und Sigraser Bach. Vorbei an Feuchtzonen und munteren Forellengewässern führt die Wanderung auf Wald- und Wiesenwegen durch eine typische oberpfälzische Gegend. Gastwirt Marko Spieß hat diese Route nicht nur geschaffen, er ist zugleich der Wegewart und kontrolliert die Strecke regelmäßig. Weiterhin ist auch eine ausgeschilderte Joggingstrecke von vier bis fünf Kilometern um Königstein geplant. Bild: wku