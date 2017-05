Freizeit Königstein

26.05.2017

11

0 26.05.201711

Eschenfelden. Wenn man am Mittwochabend durch Königstein ging, sah man eine Vielzahl von Oldtimern, die zur Rallye Wiesbaden angereist waren. Den Startschuss gab am Donnerstagnachmittag in Eschenfelden Landrat Richard Reisinger. Die Fahrer kamen schon am Vorabend nach Königstein, um einen Hüttenabend auf der Ossingerhütte zu genießen. Hobbyrennfahrer Horst Linn senior trat auch dieses Jahr wieder zum Wettbewerb an, zusammen mit seinem Beifahrer Gottfried Sommerauer mit einem Skoda 1205 Rallye, Baujahr 1974.

Die historischen Fahrzeuge müssen auf einer Strecke von 1100 Kilometern in zweieinhalb Tagen 23 Sonderprüfungen bewältigen. Nach Eschenfelden ging es nach Pilsen und Klatovy in die Tschechei, um dann wieder nach Rötz in Bayern zu gelangen. Ziel ist am Samstag das Kurhaus in Wiesbaden. Ein besonderer Höhepunkt wartete am zweiten Tag: Der zweimalige Rallyeweltmeister und Gesamtsieger der Rallye Wiesbaden von 1971, Walter Röhrl, nahm die Teams in Empfang