Freizeit Königstein

26.01.2017

3

0 26.01.2017

Als "ein gutes Jahr, trotz mancher Nacken- und Schicksalsschläge," stuft Chorleiter Wolfgang Prasse 2016 für die Kürmreuther Sänger ein. Allmählich gilt es, sich auf die 100-Jahr-Feier des Vereins einzustimmen.

Schriftführer verstorben

Zwei neue Sänger

100-Jahr-Feier in Sicht

Neuwahlen Männergesangverein Edelweiß Kürmreuth



Vorsitzender: Manfred Pirner Stellvertreter: Hans-Jürgen Hüttner



Kassier: Fritz Ertl



Notenwart: Fritz Engelhardt



Schriftführer: Peter Mederer



Beisitzer: Richard Rupprecht, Georg Paulus, Hermann Paulus



Kassenprüfer: Baptist Kraus Roland Renner . (sck)

Kürmreuth. 20 aktive Sänger sowie 47 passive Mitglieder oder Ehrenmitglieder tragen aktuell den Männergesangverein (MGV) Edelweiß Kürmreuth und Umgebung. Gut ein Drittel von ihnen beteiligte sich an der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Zur Post.Etwas dünn mit Terminen bestückt war das vergangene Vereinsjahr. Chorleiter Wolfgang Prasse pausierte längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen, berichtete der Vorsitzende Manfred Pirner. Auftritte hatte Edelweiß unter anderem auf der Breitensteinkirchweih, beim "Chorgesang der Vils entlang" oder den Weihnachtskonzerten in Kürmreuth und Königstein. Gefeiert wurde im Juli beim traditionellen Vogelhüllfest.Abschied nehmen mussten die Sänger von Helmut Kohl, der eine Woche nach seinem Geburtstagsständchen starb, und von ihrem langjährigen Schriftführer Werner Zahn. Er erlebte sein heuer anstehendes 50-jähriges Chorjubiläum nicht mehr.Adolf Gassner, der Vorsitzende der Sängergruppe Amberg, empfahl dem MGV Kürmreuth, das geistliche Konzert am Sonntag, 30. April, in Vilseck und das Chorprojekt beim AOVE-Bauernmarkt am Freitag, 12. Mai, ins Jahresprogramm aufzunehmen. Er lud sie ein, sich am Gemeinschaftschor der Sängergruppe zu beteiligen.Chorleiter Prasse bilanzierte einen Rückgang von 22 auf nur noch 14 Sänger. Beim Frühjahrssingen der Vilstalgruppe musste er mit nur einem "ersten Tenor" auskommen. Erfreulicherweise seien 2016 zwei neue Sänger dazugestoßen. "Es war ein gutes Jahr trotz Nacken- und Schicksalsschlägen", resümierte Prasse.Anerkennung für die Bereitschaft zum Chorgesang und die Aktivitäten des Vereins erntete Edelweiß Kürmreuth vom 3. Bürgermeister Richard Pesold. Er brachte die Neuwahlen reibungslos über die Bühne (Ergebnisse im Kasten oben).Der alte und neue Vorsitzende Manfred Pirner, sein Stellvertreter Hans-Jürgen Hüttner und Chorleiter Wolfgang Prasse ehrten Fritz Englhardt für 40 aktive Jahre im Chor. Der Sänger im ersten Tenor engagierte sich schon kurz nach seinem Vereinseintritt als Notenwart und organisierte in jüngerer Zeit auch das adventliche Singen in Kürmreuth.Für 50 Jahre Chorgesang erhielten Adam Renner (erster Tenor) und Hans Wittmann (erster Bass) die Ehrennadel in Gold des Fränkischen Sängerbunds und die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands. Ehrenausweise gewähren ihnen freien Eintritt zu allen Konzerten der angeschlossenen Chöre.Hans Regn (erster Bass), von 1995 bis 2007 auch stellvertretender Vorsitzender des Männergesangvereins, wurde geehrt für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft. Ehrenmitglied Hans Hagerer (zweiter Bass) hält Edelweiß schon 70 Jahre die Treue.Das 100-jährige Bestehen des MGV Edelweiß steht 2019 bevor. Geschäftsführer Adolf Gassner vom Sängerkreis Nordoberpfalz informierte über die Vorbereitungen auf Verbandsebene, die sich jeweils über ein ganzes Jahr hinziehen. Vereinsintern beginnt die Planungsphase in der nächsten Vorstandssitzung.