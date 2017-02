Freizeit Königstein

Vier neue Mitglieder aus Königstein, Vilseck und Auerbach schlossen sich 2016 dem Motorsportclub Königstein an, freute sich Vorsitzender Wolfgang Strobel bei der Jahreshauptversammlung. 89 Mitglieder zählt der Ortsclub, 79 der ADAC.

Zum Schulanfang verteilte der ADAC nicht nur in Königstein Schutzwesten an die Abc-Schützen, sondern zum ersten Mal auch in der Grundschule in Edelsfeld. Sehr gut kam das Ferienprogramm an, bei dem 22 Kinder im Pausenhof der Schule ihren Runden mit dem Gokart drehten. Ansonsten organisierte der Club einen Verkehrsabend und einen Motorradausflug.Geehrt worden wären für 25 Jahre Mitgliedschaft Peter Waldmann und Manuela Trautmann-Deinzer. Allerdings waren beide nicht anwesend. Bürgermeister Hans Koch musste seine Ehrung für 40 Jahre aus Krankheitsgründen absagen.Ebenfalls auf 40 Jahre blickte Johann Deinzer aus Krottensee zurück. Er erhielt die Ehrennadel in Silber und eine Ehrenurkunde. Die goldene Ehrennadel ging an Ludwig Schunk, der seit 50 Jahren dem Verein die Treue hält.Marco Specht berichtete über die Arbeit der 15 Ersthelfer vor Ort. Zu 132 Notfällen rückten sie im vergangenen Jahr aus. Ihre Einsatzzeiten sind an den Wochenenden durchgehend und an Werktagen von 18 bis 6 Uhr. "Durchschnittlich treffen wir neun Minuten vor dem Rettungsdienst ein, was gerade bei Herzinfarkten äußerst wichtig ist", erklärte Specht. Die Truppe, die er leitet, setzt sich nur aus Königsteiner Feuerwehrmännern zusammen, die als Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter ausgebildet seien. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von Oberklausen über Königstein bis Kürmreuth. Sie arbeiten ehrenamtlich; die Ausrüstung werde durch Spenden finanziert."Hut ab vor dieser Leistung", zollte Harald Walter, Vorstandsmitglied des ADAC-Gaus Nordbayern, den Ersthelfern Respekt. Er sah das Ehrenamt wieder auf dem Vormarsch; auch im ADAC in dem sich 130 000 Mitglieder unentgeltlich engagierten.