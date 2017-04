Freizeit Königstein

12.04.2017

Um Nachwuchs bemühen sich die Feuerwehren der Marktgemeinde Königstein. Speziell die Jahrgänge 2003 und 2004 luden sie zu einem Werbetag ins Gerätehaus ein. Neun Jugendliche ließen sich von den Kommandanten Wolfgang Platzer, Jürgen Renner und Thomas Kogelbauer die Fahrzeuge der Feuerwehren Königstein, Namsreuth, Kürmreuth und der Löschgruppe Gaißach zeigen.

Die Ausbilder Otto Dehling, Michael Bauer, Hannes Hanfbauer und Jugendwart Florian Badenberg gewährten Einblicke in die Aufgaben der Floriansjünger und insbesondere der Jugendgruppe. Sie hat kürzlich die zeitintensive Truppmannusbildung erfolgreich abgeschlossen und unterstützte die neuen Anwärter tatkräftig. Bürgermeister Hans Koch schaute ebenfalls vorbei und legte bei der Vorführung von Rettungsschere und Spreizer selbst Hand an. Er hoffte auf ein baldiges Wiedersehen bei der Feuerwehr.Erwähnenswert ist das Engagement der Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet der Feuerwehr Namsreuth. Nachdem vier von ihnen schon im Herbst der Nachwuchsgruppe beigetreten sind, überzeugte Kommandant Jürgen Renner jetzt auch die restlichen beiden Mitglieder des Jahrgangs, sich anzuschließen.Das Ausbilderteam kündigte schon gleich die nächste Jugendübung an. Sie beginnt am Freitag, 21. April, um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Königstein. Dabei sind auch andere Jugendliche ab 13 Jahren, die am Werbetag nicht teilgenommen haben, gerne gesehen.