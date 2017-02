Freizeit Königstein

26.02.2017

26.02.2017

Donald Trump warf Geldscheine unters Volk, die wagemutige Politesse Jessica traute sich, den Tod zu küssen, und Zeus stieg mit seinen Göttern vom Olymp herab auf die Erde nach Königstein.

Das alles war beim Sportlerball im Gasthof Zur Post zu erleben. Viele schöne Masken und eine tolle Stimmung prägten den Abend im ausverkauften Saal.Da tummelten sich Strichmännchen, freche Früchtchen, die Simpsons, Zauberer sowie Pharao und Cleopatra auf der Tanzfläche. Bei der Maskenprämierung entschied die Jury aus Martin, Daniel und Katja über die schönsten Masken. Den ersten Preis erhielten Malle-Helmut und seine Straßenverkäufer, die auf Mallorca ihre Sonnenbrillen an den Mann bringen wollten. Der zweite Platz ging an neun Kegel, die von der schwarzen Kugel (Michael Zahn) umgestoßen wurden. Blaue und lila Kraken kamen auf den dritten Platz.Zum zweiten Mal war die Tanzgruppe Spotlight aus Neukirchen mit von der Partie. Schöne Mädels und schicke Jungs in tollen Kostümen, die sie in Windeseile wechselten, begeisterten das Publikum. Auch die Nachwuchsgruppe Dancing Flames zeigte ihr Können.Die Versumpften heizten dem Publikum kräftig ein. Seit zwölf Jahren spielt die Zwei-Mann-Band bei den Sportlern. Sie veranstalten den einzigen Faschingsball, der noch in Königstein steigt.