Freizeit Königstein

01.02.2017

0 01.02.2017

"Die 25. Ossingerschau war eine wunderschöne Jubiläumsschau", stellte Hans Neumüller, der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Zur Post fest. In Scharen seien die Gäste gekommen, um 148 Tiere von 18 Ausstellern zu sehen. Heuer wird die Ossingerschau am Wochenende 11./12. November wieder im Bauhof ihre Pforten öffnen.

Vereinsmitglieder waren auch auf der Landesschau in Straubing und auf der Kreisschau in Schnaittenbach vertreten. Zwei von ihnen errangen die Titel als bayerische Meister, Birgit Sperber und Hans Neumüller. Die Mitgliederzahl von 125 Personen blieb unverändert.Fritz Leipold, Zuchtwart für Hühner, bedauerte den Ausfall der Ausstellungen in der Schausaison 2016. Wegen der Vogelgrippe habe sie das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz abgesagt. Einige Anwesende brachten ihren Unmut über die Stallpflicht zum Ausdruck: "Das ist angeordnete Tierquälerei", rief ein Züchter. Man habe kein Verständnis für diese Maßnahme und hoffe, dass die Stallpflicht bald aufgehoben würde.Vereinsmeister bei den Hühnern wurde Fritz Leipold. Der zweite Platz ging an Hans-Jürgen Dietl, der dritte an Birgit Sperber. Bei den Tauben machte Horst Wiesend das Rennen vor Hans Neumüller und Richard Pilhofer. Den Titel des Vereinsmeister bei den Kaninchen errang Karl Luber.3. Bürgermeister Richard Pesold freute sich, dass der Verein den Markt Königstein bei Schauen vertrat und dadurch bekannt machte.