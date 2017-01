Freizeit Königstein

26.01.2017

6

0 26.01.2017

Stattliche 207 Mitglieder zählt der Trachtenverein D'Ossinger Königstein. Viele von ihnen bringen sich aktiv ein, betont Vorsitzende Hildegard Bär.

Neuwahlen D' Ossinger Königstein



Vorsitzende: Hildegard Bär Stellvertreter: Andreas Pirner



Schriftführerin: Susanne Lederer



Kassier: Erwin Blendinger Siegfried Lederer



Musikwart: Peter Kraus



Jugendleiterin: Silvia Götz



Kinderleiter: Erika Platzer Franz Platzer Tina Meidinger



Vortänzer: Sabine Guttenberger Siegfried Lederer



Vorplattler: Matthias Brunner



Beisitzer: Stefanie Platzer Joachim Lederer



Trachtenwart: Erika Platzer



Fahnenwart: Franz Platzer Fahnenträger: Matthias Brunner Andreas Pirner



Kassenprüfer: Kerstin Deinzer Paul Pesold

Die Breitensteinkirwa mit Wallfahrt sowie das Gründungsfest des Patenvereins Stamm Sulzbach-Rosenberg hob sie bei der Jahreshauptversammlung im Steinstadel als Höhepunkte 2016 heraus. Premiere feierte der Hutzaabend mit den Trachtlern aus Auerbach und Sulzbach-Rosenberg in Fichtenhof.Jugendleiterin Silvia Götz blickte auf 17 Tanzproben der 34 Kinder und Jugendlichen zurück. Neben Volkstänzen standen Bastelstunden, Ausflüge und Zeltlager auf dem Programm. 16 Tanzproben absolvierten die sieben erwachsenen Paare. Peter Kraus und Paul Pesold begleiteten sie musikalisch, berichtete Vortänzerin Sabine Guttenberger.Bürgermeister Hans Koch sprach dem Verein Anerkennung für seine Jugendarbeit aus. Außerdem bedankte er sich beim Ehrenvorsitzenden Hermann Bruhn, der die Marktgemeinde nicht nur in den Partnerorten Königstein im Taunus und in Sachsen würdig vertreten habe.Die Ehrung langjähriger Mitglieder übernahm der Gauvorsitzende Peter Kurzwart. In seinem Grußwort beglückwünschte er den Verein für seine Aktivität und Präsenz in der Marktgemeinde und darüber hinaus. Ehrennadeln vom Verein und vom Oberpfälzer Gauverband bekamen Rudi Lederer und Hans Meidenbauer für 30 Jahre, Kerstin Deinzer für 25, Monika Pesold für 20 sowie Joachim Lederer, Andreas Pirner und Stefanie Platzer für zehn Jahre überreicht.