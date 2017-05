Freizeit Königstein

23.05.2017

Das Marmot Frankenjura Kletterfestival findet zum zweiten Mal im Königsteiner Naturbad statt. "Der Markt Königstein und die gesamte Fankenpfalz möchten durch diese Veranstaltung zeigen, dass alle Kletterer aus nah und fern immer bei uns willkommen sind", erklärte Bürgermeister Hans Koch.

Hintergrund Das 1. Internationale Sportklettertreffen 1981 in Konstein gilt als "Woodstock der Freikletterbewegung". Es dauerte mehr als 30 Jahre, bis 2012 wieder eine vergleichbare Veranstaltung im Frankenjura organisiert wurde. Das Gebiet gilt als eines der weltbesten Kletterreviere. Beim Festtival dort können die Teilnehmer tagsüber individuell klettern, dazu gibt es Workshops und ein Rahmenprogramm mit Live-Vorträgen internationaler Top-Referenten, Kabarett und Gesprächsrunden. Der Veranstalter steht für eine naturverträgliche Organisation, bei der Menschenansammlungen abseits befestigter Flächen vermieden werden.

Zeltplätze stehen auf der Liegewiese zur Verfügung, Camper parken direkt daneben. Viele Workshops werden angeboten. Besonderheiten sind "Yoga für Kletterer" oder der Vortrag "Aktuelles aus der Klettermedizin". Die Bevölkerung ist eingeladen. Eine Camp-Party mit Live-Musik sowie eine Movie-Night am Lagerfeuer sorgen für Unterhaltung. Das komplette Programm und alle aktuellen Informationen können im Internet abgerufen werden. Das Festival startet am Donnerstag, 25. Mai, und endet am Sonntag, 28. Mai.