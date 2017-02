Kultur Königstein

02.02.2017

1

0 02.02.2017

"Der Höhepunkt im Jahr 2016 war der Weinabend in Bärnhof mit dem Männergesangverein Rothenbruck", erklärte Helmut Knahn, der Vorsitzende des Gesangvereins, bei der Jahreshauptversammlung. Deshalb werde es heuer wieder einen Weinabend im Steinstadel geben.

Dieser ist auch jeden ersten Mittwoch im Monat Treffpunkt für eine offene Singstunde. Gäste sind dabei ausdrücklich erwünscht. Im Notenrepertoire des Gesangvereins befinden sich stolze 302 Lieder.Drei Ständchen wurden bei runden Geburtstagen gesungen und eine Faschingssingstunde abgehalten. Derzeit hat der Gesangverein 48 Mitglieder, davon 21 Sänger und 27 Passive. Allerdings plagen den Verein Nachwuchsprobleme. Einen Grund sah Vorsitzender Helmut Knahn darin, dass es in Königstein noch drei weitere Chöre gibt.3. Bürgermeister Richard Pesold war auch in seiner Eigenschaft als Chorleiter des Gesangvereins gekommen. Er betonte, wie wichtig es sei, das deutsche Liedgut zu erhalten. "Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geselligkeit und den Gesang zu fördern", betonte Pesold.Vorsitzender Helmut Knahn dankte ihm für seinen ehrenamtlichen Einsatz als Chorleiter und übergab ihm ein Geschenk und einen Gutschein. Pesold bedankte sich und erklärte, dass er den Chor gerne "aus Spaß an der Freud" leite. Außerdem sei es für ihn als Königsteiner selbstverständlich, den Gesangverein unentgeltlich zu dirigieren.