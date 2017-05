Kultur Königstein

16.05.2017

7

0 16.05.2017

Seismologisch dürfte am Samstag, 3. Juni, in Königstein die Erde beben. Die zweite Auflage von "Rock im Bad" verspricht ein echter Knüller zu werden. Zum allerersten Mal findet das Festival als Open Air auf der Liegewiese des Naturbades statt. Hierfür wird eigens eine Showbühne aufgebaut, um für die Gäste beste Sichtbedingungen zu gewährleisten, so der Veranstalter.

Verpflichtet wurde für diesen Abend AC/DX, eine der besten AC/DC-Coverbands Deutschlands. Sie wird mit "Highway to Hell" oder "TNT" die Luft in Königstein zum Kochen bringen, so Oliver Berger, Geschäftsführer der Marktwerke Königstein. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Der Schankwagen für Bier und diverse andere Getränke ist bestellt, und der Stand für verschiedene Speisen wird bereitstehen, auch die Stromversorgung entsprechend für die Bühnenshow an diesem Tag hochgerüstet.Schon beim ersten Rock im Bad vor zwei Jahren kamen doppelt so viele Besucher als zunächst erwartet, so Berger. "Und schon damals haben wir versprochen, dass es beim zweiten Mal ein echtes Open Air auf der Wiese geben wird. Dieses Versprechen lösen wir als Veranstalter jetzt ein." "Bei gutem Wetter werden über 1000 Besucher erwartet", meint Berger. Hierfür wird aus sicherheitstechnischen Gründen das gesamte Becken-Areal umzäunt, die örtliche Feuerwehr übernimmt die Parkeinweisung. Aus diesen Gründen wird es an diesem Tag keinen Badebetrieb geben. Der Rückbau der Bühne und Absperrungen wird bis in die Morgenstunden des Sonntags sichergestellt, so ist der Badebetrieb für den Sonntag planmäßig gewährleistet.Der Kartenvorverkauf für das Open Air ist bereits voll im Gange. Der Preise für die Tickets liegen im Vorverkauf bei zwölf und an der Abendkasse bei 17 Euro, jeweils inklusive eines Getränkegutscheins. Einlass ist ab 18 Uhr am Nebeneingang des Naturbades. Ab 19 Uhr heizt die bekannte, junge Coverband Reckless den Besuchern ein, bevor ab ca. 20.30 Uhr AC/DX das Gelände zum Beben bringt. Weitere Infos unter www.marktwerke-koenigstein.de. Vorverkaufsstellen: Sulzbach-Rosenberg: OMV-Tankstelle - Nürnberger Str. 17a; Vilseck "Nahkauf" - Robert-Bosch-Str. 2; Auerbach: Autohaus Schnödt - Degelsdorfer Straße 10; Königstein: Edeka-Frischemarkt Familie Neidel - Unterer Markt 5; Königstein: Naturbad-Kasse - Badstraße 3; Amberg: Amann'sche Apotheke - Obere Nabburger Str. 17; Amberg: A.T.U. Autoteile Unger - Welser Str. 8; Hohenstadt: Freds Autoteile, Happurger Str. 15; Neuhaus a.d. Pegnitz: Bäckerei Roth - Unterer Markt 9.