Kultur Königstein

29.03.2017

Die Geschichte des Rock'n' Roll wäre unvollkommen ohne die Rolling Stones. Sie ist nach mehr als 50 Bühnenjahren eine der dienstältesten und für viele auch eine der größten Rockbands aller Zeiten. The Roxxtones haben sich mit Haut und Haaren den legendären Musikern aus England verschrieben. Die vierköpfige Band aus Nürnberg ist am Samstag, 8. April, ab 20 Uhr im Gasthaus Zum Hirschen in Königstein zu hören. Der Eintritt kostet zehn Euro. The Roxxtones sind eine Coverband, bleibt jedoch selbst authentisch und geben dem Sound ihrer Vorbilder eine eigene Note. The Roxxtones präsentieren die Songs der Stones mit viel Herzblut und greifen den besonderen Geist und die einzigartige Stimmung dieser Band auf. Handverlesene Songs von CCR, The Doors, Santana, The Hollies, Spencer Davis Group und anderen hat die Band ebenfalls im Repertoire, so dass nicht nur Liebhaber der Rolling Stones auf ihre Kosten kommen.