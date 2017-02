Kultur Königstein

Eine Krimi-Lesung der besonderen Art gab es im Gasthof zum Hirschen. Theobald O. J. Fuchs stellte seinen neuen Kriminalroman "Niemand ruht ewig" vor. In seiner humorvollen Art erzählte er, wie es zu dem Werk kam - nicht der erste Erfolg. Bereits 2014 gewann Fuchs mit seiner Geschichte "Der Tote im Wehr" den ersten Jurypreis des Fränkischen Krimipreises.

Fuchs kam in Artelshofen zur Welt, baute seine Abitur in Hersbruck, studierte Germanistik, Mathematik und Physik. Da er sehr bodenständig ist, platzierte er den Krimi in seine Heimat, das obere Pegnitztal. Eigentlich habe es nach 1945 nur einen Mord gegeben - einen Doppelmord gar in Düsselbach. "Der wurde glücklicherweise aufgeklärt!", so Fuchs. Danach gab er Leseproben zum Inhalt: Demnach gräbt Georg Degenhardt, Chef einer kleinen Baufirma, eine Abwasserleitung durch den Friedhof. Da entdeckt er Stöckelschuhe und Reste einer unbekannten Toten im Grab eines Selbstmörders. Wenige Wochen später stößt er auf eine zweite Leiche. Da die Polizei im Dunkeln tappt, hört er sich auf eigene Faust um. Denn der Freund seines Sohnes scheint auf dem Friedhof etwas gefunden zu haben, das Licht in die Sache bringen könnte. Der Bauunternehmer gewinnt immer mehr Einblicke in die Abgründe hinter den spießbürgerlichen Fassaden. Schließlich stößt er auf eine Verschwörung aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ... .