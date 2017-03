Kultur Königstein

14.03.2017

14.03.2017

"Delikatessen für Aug' und Ohr" versprachen die Musiker von Harmonic Brass aus München. Und sie hielten ihr Wort in der voll besetzten St.-Georgskirche in Königstein.

Mit einer beeindruckenden Moderation führte Trompeter Hans Zellner durch das Festmenü. Die Musik war international: Von klassischen Stücken von Telemann, Mozart, Rossini bis zu modernen Stücken von Udo Jürgens war alles dabei. Auch eine eigene Komposition stellte das Quintett mit "Das Harmonic-Brass-Menü" vor, in dem jeder Musiker einen "Gang" servierte. Die Zuhörer wurde ganz eindrucksvoll klar, dass es sich hier um wahre Profis mit großem Können handelte. Untermalt wurde ihre Musik von passenden Lichteffekten in der dunklen Barockkirche.Für kabarettistische Einlagen sorgte das Stück "Eintopf". Mit weißen Schürzen und Kochhauben rührten die Musiker in einem großen Kochtopf und spielten die dazu passende Musik.Harmonic Brass stammen aus München, gründeten sich 1991 und traten schon in New York, Seoul, Kapstadt und Leipzig auf. Früher waren sie nur zu viert. Seit 2014 bereichert Elisabeth Fessler als Trompeterin die Formation. Dass das Quintett in Königstein spielt, ist etwas ganz Besonderes und dem Königsteiner Posaunenchormitglied Walter Neuberger zu verdanken. Er hatte dieses Konzert, das von der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet wurde, auch organisiert. Neuberger kennt den Tubisten Manfred Häberlein aus Lauf an der Pegnitz seit der gemeinsamen Zeit bei der Bundeswehr.Zum Schluss gab es einen großen Beifall der Besucher, so dass Harmonic Brass noch einige Zugaben spielen mussten. Pfarrer Konrad Schornbaum forderte das Quintett auf, wieder nach Königstein zu einem Konzert zu kommen. Mit dem Abendsegen entließ er die Zuhörer.