Kultur Königstein

22.12.2016

"Auf dem Weg zur Weihnacht und zur Krippe" lautete das Motto des adventlichen Singens und Musizierens in der St.-Georgs-Kirche. Zehn Solisten und Chöre waren dabei zu hören.

Thomas Pirner, Organist, Chorleiter und Kirchenvorsteher, hatte das Konzert organisiert. Die Gemeinde stimmte sich dabei auf das kommende Fest ein.Die musikalische Andacht eröffnete traditionsgemäß der Posaunenchor unter der Leitung von Bettina Blendinger-Schröck. Thomas Pirner und Pfarrer Konrad Schornbaum machten sich Gedanken zum Advent.Der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Richard Pesold trug die Lieder "Quem pastores Laudavere" und "Auf dem Weg nach Bethlehem" vor. Wieder dabei war zum einen das Hölzerne Quartett unter der Leitung von Katharina Kraus und die Veeh-Harfengruppe mit Christl Kredler. Der Kürmreuther Männergesangverein erfreute mit den Liedern "Kommt herbei, ihr Engel alle" und "Heilige Nacht".Auch junge Talente waren mit Lena und Ella Engelhardt zu hören, die mit Klavier und Querflöte das Lied "Ich steh' an deiner Krippen hier" vortrugen. Anschließend spielte Ella Engelhardt gekonnt das Instrumentalstück "Winterzeit".Bürgermeister Hans Koch stellte in einer Weihnachtsgeschichte fest, dass es keinen Christbaum mit einem idealen Wuchs gäbe, der allen in der gesamten Familie gefällt. Der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Siegfried Knahn stimmte moderne Lieder an. Mit zwei Vortragsstücken war das Duo Lindner-Heiß zu hören.Ein englisches und ein spanisches Lied sang der Gospelchor unter der Leitung von Thomas Pirner. Pfarrer Hans Zeltsperger sprach das Fürbittgebet, bevor das gemeinsam gesungene Adventslied "Macht hoch die Tür" das stimmungsvolle Weihnachtskonzert beendete.