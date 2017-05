Politik Königstein

01.05.2017

Um schnelleres Internet ging es in der Informationsveranstaltung im Rathaussaal, der brechend voll mit interessierten Bürgern aus den betroffenen Ortschaften war. Bürgermeister Hans Koch stellte Enrico Hesse von der Firma Inexio und Breitbandbetreuer Martin Haller vor, der sehr viel Arbeit in die Planung investierte.

Startschuss im Mai

"Wir sind auf den Breitbandausbau in unterversorgten Regionen spezialisiert", erklärte Hesse bei dieser dritten Informationsveranstaltung und freute sich über das rege Interesse. Die meisten Internetverbindungen in der Marktgemeinde Königstein gehen aktuell über Kupferleitungen. Diese aber haben den Nachteil, dass die Signale mit der Länge der Leitung von der Vermittlungsstelle/Hauptverteiler gedämpft würden.Im Gegensatz dazu steht die Glasfaserleitung (FTTH), die den Bürgern schnellstes Internet ermöglicht. Diese soll nun in den Außenorten bis auf Döttenreuth, Namsreuth, Loch und in einem Teil von Königstein verlegt werden. Die genannten Dörfer werden über sehr kurze Kupferkabelstrecken bis zum Kabelverzweiger trotzdem mit schnellem Internet versorgt werden.Der Baubeginn wird schon Mitte bis Ende Mai sein. Dann werden kleine Baugruben ausgehoben und unterirdische Bohrungen zu den Häusern erfolgen. Demnächst besuchen zwei Herren der Firma Inexio diese Hausbesitzer und fragen, ob ein Glasfaseranschluss gewünscht wird. Circa 190 Häuser in der Marktgemeinde Königstein sind davon betroffen. Die Firma Inexio wird dann - wenn gewünscht - einen Hausanschlussvertrag mit den Hausbesitzern abschließen. "Dieser ist kostenlos, es fällt kein Baukostenzuschuss an," betonte Hesse, "da der Anschluss zum größten Teil von der Marktgemeinde Königstein und dem bayrischen Förderprogramm finanziert wird."Er und auch der Breitbandpate von Königstein rieten allen Hausbesitzern, den Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen, auch wenn sie kein schnelles Internet benötigen. Später würde ein Anschluss sehr teuer werden."Wenn die Hausbesitzer das schnelle Internet nutzen wollen, dann müssen sie einen Quix-Fiber- Vertrag schließen und ein Portierungsformular ausfüllen," so Hesse. Mit diesem kündigt die Firma Inexio die bestehenden Anschlüsse und beantragt die Rufnummernübernahme. Die Eigentümer müssen also nicht selbst tätig werden. Nur so können dabei die bestehenden Telefonnummern behalten werden. Inexio übernimmt mittlerweile monatlich mehr als 2500 Anschlüsse und ist damit zweitgrößter Anbieter in Deutschland.Anschließend stellte Enrico Hesse die verschiedenen Produktpakete seiner Firma vor, die sogar selbst Peeringpartner ist und damit den Internet-Datenverkehr an den zwei Knotenpunkten in Deutschland direkt mit regelt. Ihre Strecken durchqueren ganz Deutschland und werden auch von anderen Telekommunikationsunternehmen teilweise mit genutzt.Geschäftskunden benötigen meist eine individuelle Leistungszusammenstellung. Deshalb sollten sie sich an den Geschäftskundenvertrieb wenden. Quix dagegen ist das Privatkundenprodukt von Inexio.