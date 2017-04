Politik Königstein

06.04.2017

Rückblick auf das Jahr 2016 hielt der CSU-Ortsverband Königstein/Hirschbach bei seiner Jahresversammlung. Bürgermeister Hans Koch nutzte sie für einen Appell an Grundstücksbesitzer, und Vorsitzender Klaus Hafner hat jetzt eine Gemeinsamkeit mit dem SPD-Chef Martin Schulz.

Neuwahlen CSU Königstein



Vorsitzender: Klaus Hafner 1. Stellvertreterin: Ariane Raap 2. Stellvertreter: Roland Sollner 3. Stellvertreter: Horst Linn jun.



Schatzmeister: Erwin Blendinger



Schriftführer: Hans Koch



Beiräte: Richard Pesold, Erwin Graf, Jörk Kaduk, Thomas Kogelbauer, Andrea Spieß



Kassenprüfer: Peter Pesold-Geisler, Markus Ertl



Simon Uebler gehört dem Vorstand kraft seines Amtes als JU-Vorsitzender an.



Delegierte in der Kreisvertreterversammlung: Hans Koch, Klaus Hafner, Ersatz: Horst Linn jun., Ariane Raap .

Er ist in den Ortsverband eingetreten, als ich gerade mal laufen und sprechen gelernt habe. Klaus Hafner bei der Ehrung von Horst Linn sen. für 45 Jahre in der CSU

136 Einträge standen 2016 im Kalender des Vorsitzenden Klaus Hafner, zugleich 2. Bürgermeister der Marktgemeinde Königstein. "Dabei gab es Tage mit bis zu vier Terminen", wird er in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbands zitiert."Die Arbeit im Marktrat läuft sehr gut", fuhr er fort. Zwar teile die CSU-Fraktion bei manchen Themen die Auffassung der Freien Wähler nicht, aber sie sei jederzeit an einer sachlichen und kooperativen Zusammenarbeit interessiert. Dies präge auch das gute Umgangsklima im Marktrat.Im Tätigkeitbericht sprach Hafner den Begegnungsabend mit den Asylbewerbern an - "eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen den beiden kirchlichen Vertretern und der politischen Seite, jedoch nicht zwingend eine Aufgabe der sich der Ortsverband oder der 2. Bürgermeister stellen musste". Man habe es nicht mit Subjekten zu tun, sondern mit geflohenen Menschen, die eine neue Heimat und Schutz suchten. Die CSU wolle anpacken, um einen Weg miteinander zu finden. Der Begegnungsabend sei ein gelungener Brückenschlag gewesen, was sich in über 120 Besuchern widerspiegelte.Vor der Bundestagswahl widme sich die CSU bei der Neuauflage ihres öffentlichen Grillabends am Samstag, 8. Juli, im Naturbad der Frage "Wohin steuert Deutschland?". Als Gastreferenten würden Bundestagsabgeordneter Alois Karl und Patrick Fröhlich Stellung beziehen.Den größten, aber auch schönsten Arbeitsaufwand im vergangenen Jahr habe die CSU-Jugendfreizeit im Naturbad bereitet. "Die Überraschung am Abschlusstag war groß, als wir mit den Kindern und Jugendlichen in einer Stretchlimousine zum Eisessen gefahren sind", erinnerte sich Hafner. Anfang August werde es wieder eine Jugendfreizeit geben; dieses Mal über drei Tage.Im vierten Jahr in Folge verzeichne der Ortsverband steigende Zahlen. Seit 2012 habe er um fast 80 Prozent zugelegt und zähle nunmehr 31 Mitglieder. Auch finanziell stehe er auf solidem Boden. Der Kassenbestand wachse, trotz gestiegener Aktivitäten und Ausgaben."Vorsichtig optimistisch" äußerte sich Bürgermeister Hans Koch zu einem Neubaugebiet in Königstein. Hier deute sich eine Einigung mit den Grundstückseigentümern an. Die Gespräche im Blick auf eine Nordumgehung stellten sich schwieriger dar. Der Bürgermeister warb um die Zustimmung der Besitzer der benötigten Flächen.Erfreut beobachtet Landtagsabgeordneter Harald Schwartz als CSU-Kreisvorsitzender den Zulauf beim Ortsverband Königstein-Hirschbach. Auch andernorts im Landkreis laufe es gut. Amberg-Sulzbach gehöre deshalb zu den wenigen Landkreisen des Freistaats, in denen die CSU an Mitgliedern zulege.Geehrt wurde für 45 Jahre Mitgliedschaft in der CSU Horst Linn sen. "Er ist in den Ortsverband eingetreten, als ich gerade mal laufen und sprechen gelernt habe", sagte Vorsitzender Hafner. Harald Pilhofer, seit zehn Jahren CSU-Mitglied, und Christine Richthammer, die 20 Jahre dabei ist, waren verhindert.Bei den anschließenden Neuwahlen wanderte Klaus Hafner dann auf den Spuren des SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz: Er bekam 100 Prozent der abgegebenen Stimmen.