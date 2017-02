Politik Königstein

03.02.2017

Beim Marktrat gab es eine personelle Änderung: Für den zurückgetretenen Siegfried Köller wurde Marco Brunner vereidigt. Dieser konnte gleich den Alltag erleben und die Bedenken hören, dass die Finanzlage durch die Sanierung des Objekts Sulzbacher Straße 2 zu stark strapaziert würde.

Im Städtebauprogramm

Die große Mehrheit will aber die Chance der Förderung und gleichzeitig die Verbesserung des Ortsbildes wahrnehmen.Zu Sitzungsbeginn gab Bürgermeister Hans Koch den Rücktritt von Siegfried Köller als Marktrat bekannt. Er würdigte dessen vielfältige Mitarbeit in Ausschüssen und Gremien während einer langen Ratstätigkeit. Die Verabschiedung wird nachgeholt. Als Nachrücker kommt Marco Brunner in den Rat. Er wurde auf seine künftigen Aufgaben hingewiesen und vom Bürgermeister vereidigt. Weiter waren die nun offenen Posten des Stellvertreters im Umwelt- und Bauausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss zu besetzen; auch hier stimmten die Räte für Brunner.ist seit Jahren im Städtebauförderungsprogramm dabei, um den Ort besser zu gestalten. Nach intensiver Vorarbeit ging nun die Förderzusage der Regierung zur Sanierung des Objekts Sulzbacher Straße 2 ein. Der Markt hatte das leerstehende Gebäude erworben, um nach der Sanierung Wohnraum für anerkannte Asylbewerber und/oder sozial schwache Familien zu schaffen. Die Maßnahme wird mit 750 000 Euro veranschlagt. Davon erkennt der Staat 600 000 Euro als förderfähig an und zahlt 540 000 Euro dazu. Für den Markt bleiben somit noch 210 000 Euro, die mit 60 000 Euro Anteil am Bayerischen Städtebauförderprogramm und der Entnahme von 150 000 Euro aus den Rücklagen finanziert werden.Marktrat Hans-Martin Grötsch meldete sich hier mit einigen Bedenken zu Wort. So belasten die Kosten für Verwaltung und Betreuung die künftigen Haushalte. Da in den nächsten Jahren noch viele Aufgaben anstehen, solle man mit den Rücklagen sparsam umgehen. Alles in allem hat er ein ungutes Gefühl, ob der Markt dies alles schaffe.Hier hakte 2. Bürgermeister Klaus Hafner beschwichtigend ein. So sei diese Wohnraumbeschaffung zwar keine verpflichtende Aufgabe, aber auf alle Kommunen kommt das Problem des Leerstands von Gebäuden zu. Einem Abriss steht das städtebauliche Register und der Ausschluss aus dem Programm entgegen. So hat der Markt im Hinblick auf die große staatliche Hilfe Mut bewiesen, auch eigene Mittel einzusetzen.Ein weiteres Argument sei die Dominanz des Gebäudes am südlichen Ortseingang. Der Bürgermeister sieht kein Risiko für die Finanzlage des Markts. So wurde mit zwei Gegenstimmen die Sanierung genehmigt.Da es auch bauliche Änderungen gibt, musste der Bauantrag in eigener Sache zur Kenntnis genommen werden. Mit Beschluss wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.