28.05.2017

Die Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Auerbach unter Leitung des in den Ruhestand verabschiedeten Karlheinz Escher mit der Polizeistation Vilseck (die SRZ berichtete) lag auch bei der Sitzung des Marktrats Königstein vor. Daraus gab Bürgermeister Koch nochmals relevante Informationen bekannt.

Schwerpunkte der Sitzung lagen aber zunächst in zwei Bauangelegenheiten, die trotz Abweichungen zum Bauplan, vom Gremium genehmigt wurden. Die Gemeinde Neukirchen möchte den Bau eines Lebensmittelmarkt an der Etzelwanger Straße ermöglichen, auch hier gaben die Räte ihre Zustimmung.Für 5000 Euro sollen auf dem Ossinger Panoramatafeln aufgestellt werde. Hier wurde das Angebot der Pottensteiner Grafik-Werkstatt Elementebau eingeholt. Auf ein zweites Angebot wurde verzichtet. Für die Schilder könne über den Naturpark Fränkische Schweiz/Veldensteiner Forst eine 50-prozentige Förderung gewährt werden. Der Marktrat stimmte zu, der Pottensteiner Firma, wenn die Zuschüsse fließen, den Auftrag zu erteilen.Der Marktrat befasste sich weiter mit der Beratung über einen Beitritt der Gemeinde zum Verein zur Förderung der Seelischen Gesundheit im Alter (Sega). Der Verein wurde Ende 2005 in Amberg gegründet. Er sieht seine Herausforderung in den zunehmenden Erkrankungen wie Demenz, im Alter. Die Mitglieder möchten ein flächendeckendes Versorgungsnetz aufbauen. Im zweijährigen Turnus werden seither die Amberg-Sulzbacher Demenzwochen organisiert. Auch entsprechende Kurse und Vorträge für die Menschen höheren Alters und für Betreuungspersonen werden veranstaltet.Bürgermeister Koch warb, den Verein Sega zu unterstützen. Auch die Seniorenarbeit in der Marktgemeinde selbst kann davon partizipieren. Der Marktrat stimmte dem Beitritt und dem Erwerb der Mitgliedschaft als Kommune mit dem Jahresbeitrag von 200 Euro zu.Schließlich informierte Bürgermeister Koch noch über den Entwurf für die Umgestaltung der Homepage des Marktes. Im Internetauftritt soll ein Immobilienportal erarbeitet werden. Auch gab er bekannt, dass nach dem Abbau von Papierkörben an den Haltestellen des Zweckverbands Öffentlicher Nahverkehr Amberg-Sulzbach aufgrund vieler Klagen über die Verschmutzungen an den Haltestellen diese wieder aufgestellt werden. Der Bauhof soll das erledigen.Der Förderverein des Simultankirchen-Fahrradwegs weist auf die beginnende Fahrradsaison hin. Bei Kosten für die Arbeiten an den Bänken, Fahrradständern und ähnlichen Sanierungen und Erneuerungen sind Förderungen aus dem Leader-Programm möglich. Von den Betreibern der Sender auf dem Ossinger ging eine Anfrage ein wegen der Anbringung einer Webcam.Hier bekam der Bürgermeister die Zustimmung dafür, Gespräche aufzunehmen, inwieweit die Webcam mit Blick auf Königstein ausgerichtet sein wird. Einer Webcam, die nur das Hirschbachtal zeige, stand er mit größeren Vorbehalten gegenüber.Verzögerungen für die durch den gemeindlichen Bauhof zu erledigende Arbeiten entschuldigte Koch damit, dass sich derzeit drei Mitarbeiter im Krankenstand befinden. Auch die Arbeiten im Friedhof werden weitergeführt, wenn sich die Personallage entspannt.Marktrat Herbert Schertl monierte schließlich, dass die Information über die Hausanschlüsse durch Glasfaserleitungen durch Inexio vereinbarungsgemäß eigentlich mit Aufklärungsgesprächen hätte stattfinden sollen - es gab aber nur Wurfsendungen. Selbst diese landeten nicht in allen Briefkästen. Schertl regte deshalb an, dass einerseits die Bürger durch die Gemeinde auf die kostenfreien Anschlüsse hingewiesen werden sollten. Andererseits sei auch von der Firma Inexio die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen einzufordern. Entsprechendes will Bürgermeister Koch in die Wege leiten.