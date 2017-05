Politik Königstein

04.05.2017

4

0 04.05.2017

Die Marktgemeinde nagt noch nicht am Hungertuch. Aber weil das Landratsamt diesen Schritt befürwortet, will Bürgermeister Hans Koch nun beim Freistaat um eine Stabilisierungshilfe eingeben.

Informationen und Anfragen im Marktrat Linie 57 wird verstärkt



Erfreuliches berichtete Bürgermeister Hans Koch von der öffentlichen Buslinie 57, die zwischen Amberg und Auerbach verkehrt. Sie soll künftig eine Stunde früher starten und mit weiteren Fahrten am Abend sowie an Samstagen und Sonntagen ausgebaut werden.



Nur noch ein Schulhaus



Ab 2017/2018 hat der Mittelschulverband Neukirchen-Königstein nur noch ein Schulhaus. Zudem wird er voraussichtlich ab 2019/2020 aufgelöst. Gründe sind der Rückgang der Schülerzahlen und der steigende Anteil der Übertritte an weiterführende Schulen.



Vom kommenden Schuljahr an wird die offene Ganztagsschule ihre Mittagsbetreuung nur noch bis 14 Uhr, an Freitagen nur bis 13 Uhr, anbieten. Eine Umfrage der Schulleitung ergab keinen Bedarf darüber hinaus.



Winterdienst an Ostern



Die Fragestunde begann mit Kritik zum Winterdienst am Ostermontag. Bürgermeister Koch hatte den Auftrag auf die Hauptverkehrsstrecken beschränkt. Noch weitere Routen zu räumen, hielt er nicht für nötig, nachdem das weiße Intermezzo doch nicht so lange dauerte.



Banner am Kindergarten



"Vorsicht Kinder" als großes Banner über die Straße am Kindergarten wäre wohl ein Elternwunsch, wie Marktrat Marco Brunner weitergab. Da es sich dort um eine Staatsstraße handelt, will sich der Bürgermeister erkundigen. (rrd)

Bis dato ließen das die finanziellen Daten nicht zu. Aktuell haben sich die Voraussetzungen aber so verändert, dass ein Antrag möglich geworden ist. Dazu muss ein Konsolidierungskonzept für den Haushalt aufgestellt werden. Die eine oder andere freiwillige Leistung wird die Marktgemeinde dann auf den Prüfstand stellen. Die Räte stimmten dem einhellig zu.Beschwerden von Anliegern der Engen Gasse in Kürmreuth über zunehmenden Lkw-Verkehr veranlasste die Fraktion CSU/Einheitsliste, ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen zu beantragen. Nach einer kurzen Diskussion folgte der Marktrat dem Vorschlag, ein Verbotsschild für Lkw über 3,5 Tonnen aufzustellen. Sattelzüge und Lkw mit Hänger hätten enorme Probleme, und es sei auch schon zu Beschädigungen an der Straße und den Seitenbereichen gekommen, hieß es zur Begründung.Grünes Licht gab es für einen weiteren CSU/EL-Antrag, der auf die Teilnahme am Elektromobilitätskonzept des Landkreises zielte. Als Standorte schafften es der Schulparkplatz und der Parkplatz am Naturbad in die engere Wahl. Markträtin Doris Lehnerer konnte sich auch den Sportplatz als weiteren Standort vorstellen. Außerdem schlug sie vor, den Simultan-Radweg und Kürmreuth einzubeziehen.Marktrat Richard Pesold dachte an den Bauhof, doch Bürgermeister Hans Koch glaubt an eine schwierige Stellmöglichkeit dort. Kürmreuth und der Sportplatz kämen bestimmt längerfristig in Frage. Die genauen Kosten lägen noch nicht vor.Dem Wunsch der Seniorenbeauftragten Gertraud Renner, den Vorentwurf zur Sanierung des Kneippbeckens zu erweitern, wurde entsprochen. Ein Fitness-/Gymnastikgerät und ein Hochbeet kommen hinzu. Der endgültige Beschluss folgt nach der Förderzusage.

Mit Hirschbach eng zusammenarbeiten

Königstein. (rrd) Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hirschbach soll ausgebaut werden. In Absprache mit deren Bürgermeister Hans Durst soll eine jeweils vierköpfige Abordnung beider Seiten einzelne Themen aufbereiten. Geplant sei auch eine gemeinsame Tagesklausur im Herbst oder Winter. Bürgermeister Hans Koch sieht darin ein wichtiges Thema für die Entwicklung beider Kommunen.Für die Freien Wähler stellten sich Christian Hirsch und Marco Brunner und für die CSU/EL Klaus Hafner und Richard Pesold zur Verfügung. Vertreter sind Bernhard Köller, Andreas Hering, Markus Ertl und Andrea Spieß. Die beiden Bürgermeister sind auch dabei.