29.05.2017

Eine riesige Zeltstadt auf der Liegewiese, die Parkplätze voll mit Autos und fröhliche Camper ringsum. Auf dem Gelände des Königsteiner Naturbades in landschaftlich wunderschöner Umgebung fand das Frankenjura Kletterfestival statt.

Seminare gefragt

Bekannte Größen

Von überall her kamen sie, was an den Autonummern zu sehen war: Nicht nur aus Hamburg, Paderborn oder Garmisch-Partenkirchen, sondern auch aus dem Ausland (England, Österreich, Niederlande und Schweiz) waren einige Kletterfreunde angereist.Die Einheimschen gewannen den Eindruck, dass die Kletterer eine ganz besondere Art von Menschen sind. Sie waren entspannt, sozial und rücksichtsvoll, wollten Sonne tanken und schwimmen gehen. Auch die Kioskverkäuferin äußerte sich lobend über die Fans dieses Sports: "Sie haben die Liegewiese sauber verlassen." Bei dem herrlichen Wetter am Wochenende waren die Biergärten der Gasthäuser mit den Kletterern voll besetzt, auch die Gasthöfe mit ihren Zimmern ausgebucht.Besonders gefragt waren die Seminare. Sie befassten sich mit Klettermedizin: Sport-Therapeuth Matthias Stöcker und Prof. Dr. Volker Schöffl zogen Hunderte von Kletterern an. Von der Autorenlesung mit Peter Brunnert bis hin zum Klettercomic-Kultzeichner war das Angebot sehr vielseitig. Der Big-Wall-Workshop war dieses Jahr sofort ausgebucht. Bei ihm wurde das Hochsteigen an einem festen Seil gelehrt.Der Höhepunkt des Festivals war zweifellos der Samstagabend. Ein fünf Meter hohes Gerüst, an dem die verschiedensten Boulderhaken befestigt waren, wurde vorher von einem Autokran ins Schwimmbecken gestellt.Sechs Teams mit jeweils zwei Kletterern versuchten, sich schnellstmöglichst entlang zu hangeln. Die Zeiten des Teams wurden zusammengezählt und ergaben die Gesamtzeit. Unter den bekannten Klettergrößen wie Alexander Megos und Katharina Sauerwein war auch die Auerbacher Kletterin Mia Baumann zu sehen. Höhepunkt des Parcours war die Stelle, an der sich die Boulderer kopfüber mit den Beinen am Gerüst festhielten und ihr T-Shirt auszogen. Von einer kleinen schwarzen Plattform mussten sie dann zu einem kleinen Ring springen und sich an ihm festhalten. Die Zuschauer bewunderten diesen Kraftakt der Arme und Schultern und applaudierten kräftig.Anschließend gab es für die Interessengemeinschaft (IG) Klettern eine 1000-Euro-Spende vom Ausrüster Marmot. Damit soll das Klettergebiet erhalten und gesichert werden.Bürgermeister Hans Koch blickte zurück: "Ich bin sehr zufrieden, dass das Festival so gut verlaufen ist. Es war ein toller Erfolg!" Rund 2500 Gäste kamen zu diesem Event, viel mehr als im vergangenem Jahr.Das Gemeindeoberhaupt freute sich, dass die Veranstaltung auch im kommenden Jahr in Königstein stattfinden wird.