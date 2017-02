500 Euro für die Kinderkrebshilfe

Vermischtes Königstein

12.02.2017

"Herzlichen Dank im Namen der betroffenen Familien" sagte Andreas Steinl, der stellvertretende Vorsitzende der Kinderkrebshilfe, dem Friseursalon Scharrer in Königstein. Die Inhaberinnen Monika und Corinna Scharrer verzichteten auf persönliche Weihnachtsgeschenke an die Kunden und gaben einen gewissen Betrag in eine Spendenbox. Auch die Kunden selbst beteiligten sich, so dass 500 Euro zusammen kamen. Die Kinderkrebshilfe unterstützt bedürftige Familien von krebskranken und schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen in der Region, wenn die Krankenkassen für Therapiemaßnahmen nicht aufkommen. Der 367 Mitglieder starke Verein arbeite ehrenamtlich, so dass 100 Prozent der Spenden bei den Kindern ankämen, betonte Steinl: "Mit einer Mitgliedschaft in Höhe von zwölf Euro wäre schon geholfen." 115 000 Euro habe der Verein im vergangenen Jahr für die Betroffenen ausgegeben; 70 Familien betreue er momentan ständig.

