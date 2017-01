Aus dem Schnee ins Feuer

Vermischtes Königstein

Zum sechsten Mal bot heuer die Jugendgruppe der Feuerwehr Königstein an, die Christbäume abzuholen und am Bauhof zu verbrennen. Rund 100 Fichten und Tannen fuhren die Jugendlichen aus Kürmreuth, Mönlas, Lunkenreuth und aus Königstein selbst mit ihren Traktoren zusammen. Schwierig gestaltete sich das Einholen als Suchaktion. Die Besitzer hatten die Christbäume bereits am Vorabend ins Freie gestellt. Deswegen wurden sie zugeschneit., "Zwei Exemplare konnten trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden", so Jugendbetreuer Florian Badenberg. Er freute sich, dass die Aktion wieder so gut angenommen wurde, und bedankte sich für die "überaus großzügigen Spenden", wie er sagte. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute.

Viele Königsteiner, darunter auch erstmals Bewohner der Regens-Wagner-Stiftung, waren gekommen, um im Schein der Fackeln und Feuerschalen Bratwürste, Veggieburger und Salat zu genießen. Die Feuerwehrfrauen hatten Punsch und Glühwein selbst gemacht, beides fand reißenden Absatz.