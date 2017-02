Bartl-Frieda feiert 80. Geburtstag

Vermischtes Königstein

Sie wurde am 22. Februar 1937 als Frieda Fleischmann in Forsthof geboren. Die Schule besuchte sie in Iber. Danach ging sie bei Hosen Hiltl in die Lehre. Im Mai 1963 heiratete sie Helmut Renner aus Lunkenreuth. Aus der Ehe gingen die Töchter Silvia , Claudia und Sigrid sowie Sohn Marco hervor. Mittlerweile hat sich die Familie um zwei Enkel und eine Enkelin vergrößert. Der ganze Stolz der "Bartl-Frieda", wie sie überall mit Hausnamen genannt wird, ist ihre neun Monate alte Urenkelin Emelie .Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde gratulierten; 2. Bürgermeister Klaus Hafner überbrachte im Namen der Marktgemeinde Glückwünsche sowie einen Blumengruß. Frieda Renner ist eine große Blumenfreundin und pflegt gerne ihren Garten.