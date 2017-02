Vermischtes Königstein

16.02.2017

16.02.2017

Fichtenhof. Obfrau Gerda Pirner freute sich beim Frühstück der Landfrauen im vollen Saal des Gasthauses Grüner Baum in Fichtenhof über den Besuch, Christina Claus von der St.-Anna-Apotheke aus Sulzbach war gekommen, um die Frauen über mögliche Schadstoffe in Dusch- und Badegels, Cremes und Shampoos zu informieren.

"8000 verschiedene Inhaltsstoffe gibt es in der Kosmetik, zusätzlich 1200 Duftstoffe", erklärte Claus. Als bedenkliche Inhaltsstoffe sah sie Aluminiumsalze in Deos an. Sie wirken zwar gut gegen Schweiß, jedoch reichere sich das Aluminium im Körper an. Weichmacher seien in Plastikflaschen zu finden, stünden im Verdacht, Krebs zu erregen. Bleichmittel in Zahnpastas griffen den Zahnschmelz an. Chemische Duftstoffe (Acetol, Dimetyl) seien zellschädigend und krebsauslösend, Parabene könnten hautreizend wirken, hätten hormonähnliche Wirkung.Wer auf Nummer sicher gehen wolle, sollte Naturkosmetik verwenden, da hier viele bedenkliche Inhaltsstoffe verboten seien. Empfehlenswerte Inhaltsstoffe stellten Antioxidantien wie Vitamin C und E dar, ebenso Hyaluronsäure, die verjüngend auf die Haut wirke. Glycerin spende ihr lange Feuchtigkeit, Panthenol heile Wunden, Ceranide schützten die Haut mit Fett.Christina Claus erklärte, in der Apotheke liege eine Liste bereit, in der alle Inhaltsstoffe erklärt und bewertet werden. Das nächste Treffen der Landfrauen findet am Faschingsdienstag als Kaffeekränzchen in Fichtenhof statt.