Erstmals Brot und Wein

Vermischtes Königstein

05.05.2017

0 05.05.2017

Eschenfelden. In der Corpus-Christi-Kirche in Eschenfelden wurden Konfirmanden aus Königstein und Eschenfelden eingesegnet. In seiner Predigt stellte Pfarrer Konrad Schornbaum die Frage Jesu an seine Jünger an die Konfirmanden: "Wollt ihr auch weggehen?"

Diese Frage müssten sich die Jugendlichen immer wieder im Lauf ihres Lebens stellen. Denn Jesus sei die Garantie für ein geborgenes Leben, ganz gleich, ob es einem gut gehe oder man mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Der Kirchen- und Posaunenchor unter Leitung von Kurt Dietrich umrahmte den Gottesdienst, in dem die Konfirmanden erstmals ihre "Überlebensnahrung" empfingen: Jesus, in Brot und Wein. In der Dankandacht am Nachmittag, gestaltet von der Gitarrengruppe "Projekt 05", bekamen die Konfirmanden den Gedenkschein mit ihrem Konfirmationsspruch.