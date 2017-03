Feuer in Asylbewerber-Unterkunft in Namsreuth

Vermischtes Königstein

16.03.2017

41

0 16.03.201741

Einigermaßen glimpflich ging ein Brand in der Unterkunft für Asylbewerber in Namsreuth (Königstein) aus. Am Donnerstag wollte sich dort ein Bewohner Pommes Frites in einer Pfanne braten. Durch das verwendete Öl und aus Unachtsamkeit fing die Pfanne Feuer.

Die Flamme schlug laut Polizei bis zur Dunstabzugshaube hinauf, die daraufhin ebenfalls Feuer fing. Der Asylbewerber rief jedoch geistesgegenwärtig die Notrufnummer 112, so dass die Feuerwehr schnell zum Brand ausrücken und das Feuer löschen konnte. Beschädigt wurden durch das Feuer neben der Dunstabzugshaube der Herd. Durch die starke Rußbildung wurde zudem die gesamte Küche verunreinigt.Während des Ausbruchs des Brandes waren lediglich zwei Asylbewerber anwesend, welche unverletzt blieben. Der Eigentümer der Unterkunft sorgte dafür, dass alle Asylbewerber in anderen Räumen der Unterkunft übernachten können. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Königstein, Sigras, Namsreuth, Sorghof, Edelsfeld und Auerbach. Über die Höhe des Schadens konnte der Eigentümer laut Polizei noch nichts sagen, da dies durch seinen schon verständigen Versicherungsvertreter am nächsten Tag ermittelt werden wird.