Vermischtes Königstein

28.05.2017

Es ist ein Kuriosum in der Kirchengeschichte der Region: Die Johanniskapelle auf dem Breitenstein gehört zwar zur evangelischen Kirchengemeinde Eschenfelden, doch die Bewohner des Dorfes Breitenstein sind Gemeindeglieder in Königstein. Beim Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt trafen sich nun die Gläubigen aus den beiden Gemeinden an der Johanniskapelle, der wohl ältesten Feldkapelle im Sulzbacher Land.

Ein wunderschöner Ausblick und ein stimmungsvoller Gottesdienst belohnte die Gottesdienstbesucher, die bei herrlichem Sonnenschein auf dem Breitenstein hinauf gewandert waren.Pfarrer Horst Kurz ließ einen Luftballon steigen als Zeichen dafür, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Der Geistliche erklärte: "Wer immer nur nach oben schaut, der sieht den Nachbarn nicht." Die Liebe zu Christus und zu den Mitmenschen gehören unabdinglich zusammen. Der Posaunenchor umrahmte die Feier musikalisch. Hanna Pirner und Lena Hiltel lasen die Fürbitten.Zum Abschied beschenkten die Kindergottesdienstkinder die Gläubigen mit einem süßen Geschenk und einem Bibelspruch.