Gartler scheuen weder Kosten noch Arbeit

Vermischtes Königstein

05.05.2017

1

0 05.05.2017

Der Gartenbauverein startete eine Pflanzaktion im Königsteiner Friedhof. Buchsbäumchen und andere Setzlinge, insgesamt rund 200 an der Zahl, sollen entlang der Wege die Anlage verschönern. Die Vereinsmitglieder arbeiteten ehrenamtlich. Darüber hinaus spendete der Verein auch die gesamten Pflanzen und die Gartenerde. In Kürmreuth hat er die Kosten für die Buchspflanzen am Kriegerdenkmal übernommen. Bürgermeister Hans Koch freute sich sehr über das große Engagement des Vereins. Bild: wku