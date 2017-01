Geburtstagskind denkt an das Ersthelfer-Team

Vermischtes Königstein

04.01.2017

5

0 04.01.2017

Anlässlich seines 50. Geburtstags trug das First-Responder-Mitglied Wolfgang Pscherer 1250 Euro für sein Einsatzteam zusammen. Anstatt ihn selbst zu beschenken, hatte Pscherer seine Gäste um Spenden für die Ersthelfer vor Ort gebeten. Als aktives Mitglied der Gruppe weiß der Jubilar genau, was dringend benötigt wird. So sollen neuen Einsatzhosen mit besserer Warn- und Signalwirkung angeschafft werden, um die Sicherheit des Teams im Einsatz zu erhöhen. Marco Specht, der Initiator für die Gründung und Leiter der Königsteiner Ersthelfer, bedankte sich bei Pscherer für die großzügige Spende und wünschte dem Jubilar weiterhin viel Freude beim Helfen im Team der First Responder.