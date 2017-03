Vermischtes Königstein

Über 1000 Euro freut sich der TSV Königstein. Die Krabbelgruppe und die Organisatorinnen übergaben dem Vorsitzenden Christian Koch den Erlös des Herbst- und Frühjahrsbasars. Das Geld investiert der Verein in den neuen Spielplatz am Sportgelände. Ein Turm mit Rutsche, zwei Federspielgeräte, eine Wippe und eine Doppelschaukel sind geplant. Am Ostersamstag soll der neue Spielplatz fertig sein. An den Samstagen zuvor, 1. und 8. April, sind Arbeitseinsätze anberaumt. Bild: wku