Keine Nachwuchssorgen bei Sternsingern

Vermischtes Königstein

03.01.2017

03.01.2017

Hannesreuth. Früh waren sie dran, die Hannesreuther Sternsinger. Obwohl der Ort nur gut 80 Einwohner zählt, fanden sich zehn Kinder und Jugendliche, die gerne als Könige aus dem Morgenland den Segen in die Häuser von Hannesreuth und Kürmreuth brachten. Traditionell waren sie an Neujahr in zwei Gruppen unterwegs. Sie sagten ihr Gedicht auf und baten um eine Spende, dieses Jahr für Kenia. - Im Bild von links Alexander Kraus, Marina Friedrich, Katrin Pirner, Leonie Kraus, Simon Paulus, Laura Friedrich, Dag Hendrik Lammerich, Ben Paulus, Christina Kohler und Annika Graml. Bild: wku