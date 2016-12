Vermischtes Königstein

28.12.2016

Am Festtag des ersten Märtyrers der Christen, des heiligen Stephanus, wurden in Königstein die Sternsinger ausgesandt. Stellvertretend für die zahlreichen Jugendlichen, die als Weise aus dem Morgenland in den nächsten Tagen den Segen in die Häuser der gesamten Gemeinde sowie die umliegenden Dörfer bringen, segnete Pfarrer Hans Zeltsperger eine Gruppe am Ende des Festgottesdienstes. Das Motto des Dreikönigssingens lautet diesmal "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Die Gruppen sammeln Spenden für Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, obwohl sie selbst am wenigsten schuld daran sind. Zur bundesweiten Aussendung der Sternsinger fahren junge Leute aus dem gesamten Pfarrverbund nach Neumarkt, um sich auch den bischöflichen Segen abzuholen: Dazu werden 2000 Teilnehmer erwartet.