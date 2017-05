Männerballett steht Spalier

Vermischtes Königstein

07.05.2017

Den Bund fürs Leben schlossen in der St.-Georgskirche in Königstein Johannes und Jessica Böhm , geborene Pscherer. Der Bräutigam stammt aus Reichenbach bei Auerbach und übt seinen Beruf Zimmermann in Velden aus. Die Braut kommt aus Lunkenreuth und arbeitet als Altenpflegerin in der Regens-Wagner-Stiftung in Königstein.

Der Gospelchor umrahmte die Trauung, bei der das Paar auch Töchterchen Emelie taufen ließ. Vor der Kirche wartete das Männerballett Happy Hoppers aus Auerbach, bei dem der Bräutigam tanzt. Außerdem forderten seine Arbeitskollegen die frisch Vermählten auf, gemeinsam einen Baumstamm durchzusägen. Liebevoll waren auf dem Stamm Herzchen und die Namen des Paares sowie der Tochter eingraviert. Danach ging es zur weltlichen Feier nach Michelfeld ins Gasthaus Schenk.