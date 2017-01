Vermischtes Königstein

14.01.2017

Eine Andacht zum Thema "Verwurzelt in Christus" stellte die Vorsitzende Anita Dehling an den Beginn der Mitgliederversammlung des CVJM Königstein. Nur ein geringer Prozentsatz der 56 Mitglieder des Ortsvereins war gekommen. Sie bekamen Berichte und aktuelle Informationen über die Planung für heuer zu hören.

Regelmäßige Treffen

Neues Leitbild

Die Mädchenjungschar trifft sich wöchentlich samstags von 16 bis 18 Uhr. Meist sind es zwischen zehn und 14 Mädchen. In der Bubenjungschar kommen durchschnittlich sechs bis zehn Kinder im zweiwöchentlichen Turnus samstags von 13 bis 14.30 Uhr zusammen. Die Kleinen werden von derzeit 17 Mitarbeitern betreut. Die Jungscharstunden finden von September bis zu den Pfingstferien statt. Dann ist Sommerpause.Im vergangenen Vereinsjahr trat der CVJM lediglich beim Weihnachtsmarkt an die Öffentlichkeit. Am eigenen Verkaufsstand bot er selbst hergestellte Schokofrüchte an. Den alljährlichen Höhepunkt für die Kinder der Jungschar stellt die Beteiligung an der Fahrt der Wasserwacht ins Erlebnisbad Palm Beach dar. Zum Zeltlager des CVJM Rosenberg fuhren 15 Jungs und zwei Mitarbeiter mit und genossen Spiel und Spaß im "Ritterlager" am Silbersee. Diese jährlichen Veranstaltungen stehen auch 2017 wieder im Kalender. Zum Reformationsjubiläum gibt es am Samstag, 18. Februar, im Gemeindehaus einen Kinderbibeltag.Der CVJM Rosenberg hat für kommendes Jahr eine Änderung in der Gestaltung des Sommerzeltlagers angekündigt: Auch Mädchen dürfen dann mitfahren. Seitens des CVJM Königstein werden diese deshalb eingeladen. Um mit dem Angebot auch eine größere Zahl von Mitgliedern zu erreichen, schließt sich hier der CVJM Amberg an.Nach dem Kassen- und Revisionsbericht mit einstimmiger Entlastung der örtlichen Führung stellte Anita Dehling das neue Leitbild der CVJM-Landesverbands Bayern vor. Grundlage bleibt die "Pariser Basis" aus dem Jahr 1855, in der erklärt wird, dass die Christlichen Vereine Junger Menschen den Zweck haben, junge Menschen zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten." Das neue Leitbild, das im November 2016 von der Delegiertenversammlung beschlossen wurde, definiert den CVJM in Deutschland als einen christlich-ökumenischen Jugendverband, will nach innen und nach außen verbinden, in der Evangelisation und in der Jüngerschaft verkündigen und vor Ort wie auch zentral unterstützen, erläuterte Dehling.Weiter sprach die Vorsitzende die CVJM-Oberpfalz-Woche vom 12. bis 16. Juli mit allen Ehren- und Hauptamtlichen an sowie die Weidener Jugendwochen. Sie wies auf den Spendenbedarf für den Umbau der Jugendherberge Burg Wernfels im mittelfränkischen Landkreis Roth hin.3. Bürgermeister Richard Pesold übermittelte die Grüße der Gemeinde. Er nannte das Wirken des CVJM einen wichtigen Beitrag zur Erziehung der Jugend zugunsten der Verwurzelung im Glauben und des gemeindlichen Zusammenhalts.