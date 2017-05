Vermischtes Königstein

33 Freunde aus Königstein im Taunus und 14 aus dem sächsischen Königstein kamen in ihren Oberpfälzer Partnerort zum jährlichen Treffen. Mit einem abwechslungsreichen Programm waren die drei Tage ausgefüllt. Der Höhepunkt war die Fahrt durch den Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Begleitet wurde die Reisenden von Franz Zeilmann. Besonders überrascht war die Gruppe über die Maßnahmen für den Umweltschutz. Die Wolfskapelle und der Flugplatz sowie ein Hubschrauber wurden besichtigt.Nach der Fahrt wurde in der Königsteiner St.-Georgskirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Musikalisch umrahmte ihn der evangelische Posaunenchor. Bei der Gestaltung wirkten Pfarrer Hans Zeltsperger, Pfarrer Konrad Schornbaum und Pfarrerin Mechthild Hinz aus Königstein in Sachsen zusammen.Der anschließende bunte Abend im Saal des Hotels Zur Post bot den Gästen viel Kurzweil. Beiträge lieferten das Königsteiner Bauerntheater, die Veehharfengruppe und Bürgermeister Hans Koch.Am Sonntag stand eine Wanderung über den Steinberg nach Pruihausen auf dem Programm. Danach folgte schon die offizielle Verabschiedung. Bürgermeister Koch dankte für die Teilnahme am Drei-Königstreffen und freute sich vor allem über die Gäste, die zum ersten Mal in der Oberpfalz waren.Tradition hat zum Abschluss eines Drei-Königstreffens der Besuch der Ossinger-Berghütte am Sonntagabend. Hermann Bruhn, Paul Pesold und Günter Seibold boten den verbliebenen Besuchern noch einmal ein humorvolles Programm. Beim Marktfest im August 2017 soll sich dann die Jugend der drei Orte treffen.