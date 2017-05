Vermischtes Königstein

05.05.2017

05.05.2017

"Ich bin sehr stolz auf die Aufklärungsquote von 71 Prozent!", erklärte Polizeihauptkommissar und Dienststellenleiter Karlheinz Escher beim Sicherheitsgespräch im Königsteiner Rathaus.

412 geklärte Fälle bedeuten nicht nur einen deutlichen Anstieg der Aufklärungsquote, sondern zugleich auch den besten Wert für die Polizeiinspektion Auerbach in den vergangenen zehn Jahren. 22 500 Einwohner leben in ihrem Dienstbereich. Darin noch nicht mitgerechnet sind 16 000 US-Amerikaner mit ihren Angehörigen.580 Straftaten wurden im Jahr 2016 erfasst. Sowohl Rohheitsdelikte (Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung) als auch schwere und gefährliche Körperverletzungen stiegen an. Oft gehe übermäßiger Alkoholkonsum voraus. "Wir stellen eine zunehmende Gewaltbereitschaft fest", erklärte Polizeihauptkommissar Manfred Plößner.Die Zahl der Diebstähle ist auf 135 Fälle angestiegen. Sieben Fahrräder kamen abhanden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Polizei, sich die Rahmennummer aufzuschreiben und ein Bild des Fahrrads zu machen. Damit könne es eindeutig identifiziert werden. 55 Betrugsdelikte gab es, davon 20 Fälle Waren- und Warenkreditbetrug und elf Mal Computerkriminalität.Einen deutlichen Rückgang um 30 Fälle zeigt der Bereich Sachbeschädigung. "Hier ist die Polizei stark auf Zeugenmeldungen angewiesen", fügte Plößner hinzu.Zusammenfassend erklärte er, dass in den Gemeinden Königstein 32 Straftaten, in Hirschbach 13 und in Edelsfeld ebenfalls 13 Straftaten, meist von Männern, begangen worden sind. Insgesamt stufte Polizeihauptkommissar Plößner die Kriminalitätsbelastung in der Region als niedrig ein: "Die Bürger im Bereich der Polizeiinspektion Auerbach dürfen sich weiter sehr sicher fühlen."