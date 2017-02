Premiere in Kürmreuth: Zum ersten Mal eine Konfirmation in St. Laurentius

Vermischtes Königstein

Kürmreuth. Eine besondere Premiere findet am Sonntag, 2. April in der St.-Laurentius-Kirche in Kürmreuth statt: Zum ersten Mal feiern sieben Jugendliche aus der Kürmreuther Kirchengemeinde um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Ulla Knauer ihre Konfirmation. Sie setzen sich aus drei Buben aus Pruihausen, drei Jungen aus Kürmreuth und einem Mädchen aus Hannesreuth zusammen.

Der Edelsfelder Posaunenchor und der Kirchenchor umrahmen die Feier. In der Kirchengemeinde Edelsfeld, der Kürmreuth angeschlossen ist, gibt es stets starke Jahrgänge an Konfirmanden. Heuer sind es 23 Jugendliche. Meist reicht der Platz in der Kirche für Angehörige nicht aus. Deshalb gab es schon früher Überlegungen, zwei Konfirmationsgottesdienste am selben Tag nacheinander oder an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen zu feiern. Der Vorschlag, dass die Kürmreuther in ihrer eigenen Laurentiuskirche konfirmiert werden, wurde von ihnen selbst einstimmig beschlossen. Seit dem Jahre 1364 ist Kürmreuth eine eigene Pfarrei und besaß auch einen eigenen Pastor. 1652 wurde das Simultaneum eingeführt, die Kirche und deren Vermögen zwischen dem evangelischen und dem katholischen Seelsorger geteilt. Damit wurden freilich auch die Einkünfte halbiert, so dass weder der eine noch der andere seinen Unterhalt aus dieser kleinen Pfarrei bestreiten konnte. So wurde Kürmreuth katholischerseits der Pfarrei Königstein zugeteilt. Die evangelischen Christen - momentan rund 250 - behielten den Status der selbstständigen Kirchengemeinde. Sie haben bis heute einen eigenen Kirchenvorstand und eine eigene Verwaltung, werden aber vom Edelsfelder Pfarrer betreut. Übrigens fand in der Kürmreuther Kirche bis dato auch ein einziges Mal eine Kommunion statt. Im Jahre 1938 gab es weder in Königstein noch in Eschenfelden Kommunionkinder. Dafür stellten die Kürmreuther und Hannesreuther zehn. Aus diesem Grund entschloss sich Pfarrer Steinkohl aus Königstein einstmals, ausnahmsweise in der Kürmreuther Kirche Erstkommunion zu feiern. Unser Bild zeigt nun (von links) die allerersten Konfirmanden von Kürmreuth: Hannah, Simon, Benjamin, Melvin, Ben, Lukas und Nico. Bild: wku