Vermischtes Königstein

09.05.2017

Insgesamt 548 Unfälle ereigneten sich vergangenes Jahr auf den Straßen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Auerbach mit Polizeistation Vilseck, 37 weniger als im Jahr zuvor. "Die Zahl der dabei verletzten Personen sank ebenfalls", erklärte Dienststellenleiter und Polizeihauptkommissar Karlheinz Escher, als er die Verkehrsunfallstatistik im Königsteiner Rathaus vortrug. Glücklicherweise bildeten 382 Kleinunfälle, davon 203 Wildunfälle, den Großteil.

Verkehrserziehung fruchtet

Eine steigende Tendenz ist bei Unfällen mit "schwerwiegendem Sachschaden" festzustellen. Deren Zahl stieg von 97 auf 109. Erfreulicherweise ging die Zahl der Unfälle mit verletzten Personen auf 20 Fälle zurück. Der folgenschwerste Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 299 im Gemeindebereich Freihung, bei dem eine 30-jährige Amerikanerin ums Leben kam. "Die Probleme mit dieser kritischen Kurve muss man in den Griff bekommen", betonte der Auerbacher Dienststellenleiter.Die erfreulichste Botschaft für Bürgermeister Hans Koch ist die weiterhin positive Entwicklung im Bereich der Schulwegunfälle. Seit vier Jahren kam kein Schulkind auf dem Weg zum Unterricht zu Schaden. Escher führte dies auch auf die Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule zurück.Verstärkt wurde der "Tatbestand Unfallflucht" verzeichnet. Die Zahl stieg von 70 auf 82 an. In der Mehrzahl handelt es sich dabei um Unfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort nach Kollision beim Ein- und Ausparken oder Rangieren. "Solche Unfälle werden von den Verursachern zunehmend als Kavaliersdelikt angesehen", erklärte Escher. Das sei aber nicht der Fall: Es handelt sich um eine Straftat mit allen rechtlichen Konsequenzen. Hier sei die Polizei auf die Hinweise aufmerksamer und couragierter Bürger angewiesen.Um Fahrer "mit Bleifuß" aufzuspüren, hat sich die Polizeiinspektion Auerbach ein Lasermessgerät angeschafft. 2016 war es 110 Stunden im Einsatz, dabei wurden 81 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren.Erfreulich reduziert hat sich die Anzahl der Unfälle, bei denen Fahranfänger beteiligt waren, erklärte Karlheinz Escher. 22 Unfälle waren es im Jahr 2016, im Jahr davor 34. Die Hauptursachen waren nicht angepasste Geschwindigkeit, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot und Vorfahrtsverletzungen. Auch Alkoholunfälle werden durch Fahrer dieser Altersgruppe immer wieder verursacht, erklärte der Dienststellenleiter.