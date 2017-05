Vermischtes Königstein

05.05.2017

Haushohe Felstürme, bizarre Dolomitkuppen, an Canyons erinnernde Kluftgassen und geheimnisvolle Höhlen säumten den Weg einer Schar von Höhlenfreunden aus dem Frankenland und der Oberpfalz. Sie wissen jetzt, was ein Polje ist.

Köngstein. Unterwegs war die Gruppe durch die formenreiche Karstlandschaft östlich von Königstein. Das Szenarium konnte abwechslungsreicher nicht sein, und der beachtliche Höhenunterschied zwischen den Auf- und Abstiegen durch das Felsenlabyrinth verlangte schon etwas Kondition.Vom Ausgangspunkt in Breitenstein, dem höchstgelegenen Ortsteil von Königstein, ging es über den Thorstein und Kühberg zur Johanneskapelle. Der tiefste Punkt der Tour wurde mit knapp 470 Meter beim trutzig wirkenden Locher Felsen unmittelbar an der südlichen Flanke des Königsteiner Polje erreicht.Poljen - der Name stammt aus dem dinarischen Karst - sind eine in der Frankenalb äußerst selten vorkommende Karsthohlform. Es handelt sich hierbei um ein Kesseltal ohne oberirdischen Abfluss. Bäche versiegen im porösen und klüftigen Untergrund. Überdies lagern im Königsteiner Polje mächtige Sedimente aus der Kreidezeit mit ergiebigen Ockervorkommen, die bis in die Nachkriegszeit von Bergleuten abgebaut und vermarktet wurden.Ein Blick in das Locher Höhlensystem mit annähernd 250 Meter Gesamtganglänge unmittelbar im Hof des sogenannten Felsbauern fand bei den Exkursionsteilnehmern großes Erstaunen und Interesse. Über den Felsensteig - vorbei am mächtigen, sagenumwobenen Teufelsstuhl und anderen die Fantasie beflügelnden Felsgebilden - erreichte die Gruppe schließlich am obersten Berghang das geschichtsträchtige Kühloch mit seinem mächtigen Portal. Angesichts der Abgeschiedenheit und der Größe dieses Objekts gut verständlich, diente die Karsthöhle von der jüngeren Steinzeit bis in die Endphase des Zweiten Weltkrieges als Zufluchts- und Aufenthaltsort für Menschen und Tiere.Der restliche Verlauf der Tour führte über weitere Höhlen und Dolomitriffe des Steinbergmassivs und die malerische Kluftgasse mit dem Namen Zwinger zurück nach Breitenstein. Dort bildete ein Besuch der jüngst renovierten romanischen Burgkapelle den krönenden Abschluss des Tages. Die Führung oblag Heimatpfleger Walter Schraml.