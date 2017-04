Vermischtes Königstein

Da musste die evangelische Kirchengemeinde Kürmreuth erst 475 Jahre alt werden, um das zu erleben: Zum ersten Mal gab es in der Laurentiuskirche am Sonntag eine Konfirmation.

Kürmreuth. Normalerweise konfirmiert die evangelische Jugend aus Kürmreuth in Edelsfeld. Dieses Mal kamen ihre Beichtkameraden von dort, um sie zu begleiten.Sieben Premieren-Konfirmanden waren es an der Zahl. Drei Buben stammen aus Pruihausen, drei aus Kürmreuth selbst. Das einzige Mädchen des Jahrgangs kommt aus Hannesreuth.Der Edelsfelder Posaunen- und der Kirchenchor umrahmten die Feier musikalisch. Pfarrerin Ulla Knauer sprach über das Bibelwort "Das ist mein Gebot, dass ihr Euch untereinander liebt". Sie bewunderte den Gemeinschaftsgeist der Konfirmanden und bezeichnete sie als "Hoffnungszeichen für die Welt".Anschließend überreichten die Konfirmanden ihren Eltern und ihren Paten eine Rose als Zeichen ihrer Dankbarkeit für die bisherige Begleitung. Kirchenvorsteherin Karin Hiltel begrüßte die jungen Leute als vollwertige Gemeindeglieder der Kürmreuther Kirchengemeinde. "Ihr wart die Gründungsmitglieder des Kürmreuther Kindergottesdienstes" erklärte sie und erinnerte an die Mitwirkung an Krippenspielen, Erntedankfeiern und bei der Vorbereitung des Kirchencafés. Ebenfalls eine Premiere war es, dass alle Konfirmanden keine Gegengaben für ihre Geschenke überreichten. Stattdessen spendeten sie für die Kinder- und Jugendhilfe im Ernst-Naegelsbach-Haus und den Kauf einer Lautsprecheranlage in ihrer Kirche.