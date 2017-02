Vermischtes Königstein

07.02.2017

3

0 07.02.2017

Eine brandheiße Diskussion stieß Bürgermeister Hans Koch bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kürmreuth-Hannesreuth an. Ihr Auslöser erschien auf den ersten Blick gar nicht brisant.

Ärger nach 45 Jahren

3000 Euro für die Fahne

Kürmreuth. Koch empfahl dem Feuerwehrverein, sich ins Vereinsregister eintragen zu lassen, damit die Mitglieder des Vorstands nicht mit ihrem Privatvermögen haften müssten. Dazu sollte auch die Satzung geändert werden. Überrascht hörte er aus der Versammlung, dass die Freiwillige Feuerwehr Kürmreuth nicht mehr existiere. Durch den Zusatz des Vereins- und Ortsnamens Hannesreuth entstünde ein neuer Verein.Darauf reagierten die Hannesreuther Feuerwehrleute mit Unverständnis. Die Wehr heiße schon lange Kürmreuth-Hannesreuth, betonten sie. Auch auf der Vereinsfahne stünden beide Namen.Mit der Gebietsreform 1972 kam der Ort Hannesreuth zur Marktgemeinde Königstein. Bis zu jenem Zeitpunkt hatten die Bewohner bei der Feuerwehr Sigras Dienst geleistet. Mit der Eingemeindung wechselten sie zur Kürmreuther Feuerwehr. Ein Hannesreuther Feuerwehrmann ärgerte sich sehr, dass er nach 45 Jahren nicht mehr zur Kürmreuther Wehr gehören sollte oder sogar nie dabei gewesen sei. Dabei war er jahrelang Kommandant der Feuerwehr.Schließlich griff Bürgermeister Hans Koch ein. Im Einvernehmen mit der Vorstandschaft wandte er sich gegen den Antrag eines Kürmreuthers auf Aussprache und ließ über die neue Vereinsatzung abstimmen. Gegen drei Stimmen wurde sie genehmigt. "Selbstverständlich trägt die Wehr den Namen Freiwillige Feuerwehr Kürmreuth-Hannesreuth e.V.", zog der Bürgermeister einen Schlussstrich.Im Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte der Vorsitzende Daniel Kederer das Bockbierfest im alten Schulhaus mit Maßkrugstemmen, Bingo und Musik. Da dieses Fest sehr gut ankomme, steigt es es heuer am Samstag, 11. März, zum dritten Mal. Ein Kameradschaftsabend mit dem Patenverein in Sorghof, ein bunter Abend mit Sketchen und Musik sowie eine Ferienaktion standen auf dem Programm.Generalsaniert werden musste die Vereinsfahne, da sie sehr schadhaft geworden war. Kassier Thomas Kraus musste dafür über 3000 Euro aus der Schatulle berappen.Bei der Dienstversammlung der Feuerwehr fasste Kommandant Thomas Kogelbauer sechs Einsätze zusammen. Meist handelte es sich Verkehrsabsicherungen. Der aktuelle Stand betrage 28 Aktive; davon sind zwei Jugendliche.Geehrt wurden für 30 Jahre Jürgen Wittmann und Manfred Spieß. Auf 40 Jahre blicken Otto Müller und Reinhold Hüttner zurück, wobei sich letzterer entschuldigt hatte. Den Wissenstest in der Stufe 3 absolvierten Kevin Kraus und Dag-Hendrik Lammerich, beide aus Hannesreuth. Peter Kraus stellte sich erneut als Vertrauensmann der Aktiven zur Wahl und wurde in seinem Amt bestätigt.Kreisbrandmeister Hans Sperber erklärte, dass ab 1. Januar 2018 die Pflicht gelte, in jedem Haus Rauchmelder anzubringen. Er ermahnte die Feuerwehrler, mit gutem Beispiel voran zu gehen. "400 bis 500 Menschen sterben jährlich an einer Rauchvergiftung", begründete er.