03.05.2017

(wlr) Ein Rückblick, Ehrungen treuer Mitglieder, Neuwahlen, Beitragserhöhungen und die Wahl der Delegierten zur Landtags- und Bezirkstagswahl prägten die jüngsten Versammlungen der CSU. Vorsitzender bleibt Gerhard List. Seine Stellvertreter sind Martin Ramhold und Friedrich Hermann, Schriftführerin ist weiterhin Daniela Steinsdörfer und Schatzmeister Jürgen Bergmann. Die Beisitzer heißen Markus Götz, Klaus Grünbauer, Christian Lehner, Erwin Fischer und Norbert Merkl und die Kasse prüfen Josef Fischer und Helmut Prechtl.

List erinnerte unter anderem an Fischessen, Preisschafkopf, den Ausflug nach Würzburg oder den Weihnachtsmarkt. Er bat darum, sich bereits Gedanken wegen der nächsten Kommunalwahl zu machen. Bürgermeister Rudolf Götz werde bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten, weshalb ein Nchfolgekandidat gesucht werde. Vor allem sei es wichtig, junge Leute dazu zu bewegen, sich politisch zu engagieren. Eine Beitragserhöhung beschloss die Versammlung einstimmig.Landrat Andreas Meier dankte für die Übernahme der Ämter. "Es ist nicht mehr selbstverständlich. Der Umgangston wird rauer, nicht nur in der Politik. Und ich habe Respekt vor Polizisten, Sanitätern oder Feuerwehrleuten, die immer mehr in unmögliche Situationen kommen." An der wirtschaftlichen Situation könne aggressives Verhalten nicht liegen. Die Hemmschwelle sei in Zeiten von Facebook und Co. aber auf ein sehr niedriges Level gesunken. "Wir können uns wahrscheinlich auch im Wahlkampf auf alternative Fakten freuen, aber wie wollen wir uns dazu verhalten? Ich hoffe, dass das verbale Bewerfen mit Dreck nicht auf kommunaler Ebene landen wird. Künftig werden die Wahlen jedenfalls anders verlaufen als wir es gewohnt sind." Gezielte Personenbeeinflussung oder selektive Werbung werde öfter eingesetzt werden, warnte Meier vor Manipulationen. "So können Fake News verbreitet werden. Dabei handelt es sich dann um Dinge, die wir uns vor einigen Jahren noch überhaupt nicht vorstellen konnten."