Politik Kohlberg

27.04.2017

4

0 27.04.2017

Noch sind der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Kohlberg nicht in trockenen Tüchern. Die dafür zu unterzeichnende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Kirchenstiftung kam bislang nicht zustande.

Eilbeschluss rechtens

Treppe endlich fertig

Träger der Einrichtung ist die katholische Kirchenstiftung, die sich beim Vertrag an Vorgaben der Diözese halten muss. Diese wichen wiederum von den Empfehlungen ab, die das Landratsamt der Gemeinde gab. Aufgrund der unterschiedlichen Textfassungen verschob sich die dringend notwendige Entscheidung, um die Krippe bauen zu können. Es besteht in Einzelpunkten Klärungsbedarf.Bürgermeister Rudolf Götz erhielt den Auftrag, die Details mit der Fachstelle im Landratsamt zu erörtern, um die Basis für eine Eilentscheidung zu schaffen. Dazu wird kurzfristig zu einer Sitzung eingeladen. Strittig waren unter anderem Passagen zu Vertragslaufzeiten und den damit verbundenen Eigentumsverhältnissen.Dem Marktrat lag das Resultat der überörtlichen Jahresrechnung 2012 bis 2014 vor. Die von der Prüfungsbehörde angeregten Verbesserungen trug Kämmerer Christian Wirth vor. "Die monierten Details werden künftig eingehalten" - unter dieser Vorgabe stimmte das Gremium einstimmig zu. Änderungen wurden beispielsweise bei Kassenanordnungen, bei Beitragssatzungen, Ausstellen von Spendenquittungen und Co-Finanzierungen bei Wald- und Feldwegen eingefordert.Der Marktrat behandelte Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan für Artesgrün und Weißenbrunn. Sie wurden einstimmig, aber ohne die persönlich betroffenen Räte, genehmigt. Die Verwaltungsgemeinschaft wurde beauftragt, die Genehmigung beim Landratsamt einzuholen.Nachträglich setzte das Gremium den Haken hinter eine Aktion, die zweiter Bürgermeister Gerhard List im März in einem Eilbeschluss eigenständig getroffen hatte. Er hatte die Verlegung von Leerrohren von der Ortsverbindungsstraße Röthenbacher Straße Richtung Untersteinbach, Abzweigung bis Thannhof, im Wert von 10 000 Euro einschließlich Steuer beauftragt. "Ich sehe das als eine Vorfinanzierung, den Betrag bekommen wir rückerstattet, weil wir verpflichtet sind, die Ortsteile und Weiler in die Breitbandversorgung einzubinden", argumentierte Götz.Klaus Grünbauer, Artesgrün 11, erhielt die Freigabe, auf dem Seitenstreifen entlang der Ortsdurchfahrt Artesgrün Fernwärmeleitungen zu verlegen. Eine vergleichbare Regelung gibt es bereits in Weißenbrunn mit einem anderen Partner. Den kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzten Bauantrag von Sebastian Wolf und Melanie Voit für den Bau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport im Baugebiet "Meister" stimmten die Räte ebenfalls zu. "Auch die Parzelle oberhalb des Anwesens Watzka ist so gut wie verkauft", informierte der Bürgermeister. Mit 200 Euro Zuschuss kann der Kreisjugendring rechnen, mit diesem Betrag fördert die Gemeinde das Projekt "Fifty-fifty-Taxi".Als "gute Aktion" wertete Götz die mit ihm abgestimmte Initiative der Bayerischen Staatsforsten Schnaittenbach. Entlang der Gemeindeverbindungsstraße beim Schloss Röthenbach und der Waldkapelle wurden aus Gründen der Verkehrssicherung Bäume gefällt (wir berichteten). Die Bauhofmitarbeiter werden die Flächen noch säubern. Die Verlegung der Kabel für die Breitbandversorgung läuft auf Hochtouren. Weißenbrunn und Hannersgrün seien fertig, in Artesgrün sei Halbzeit, danach folge Kohlberg."Fertig ist nun endlich die Treppenanlage am Fuchsberg. Wir haben uns letzte Woche zur Abnahme getroffen", berichtete der Bürgermeister. Allerdings gebe es noch kleinere Mängel wie gerissene Schweißnähte oder zu oberflächlich gesetzte Bohrungen. Der Auftragnehmer habe nun 14 Tage Zeit für die Nachbesserungen.Mit Försterin Andrea Sauer vom Forstrevier Mantel wurde ein Bestandsverzeichnis über den Kommunalwald auf den Weg gebracht. Das Ergebnis: "Wir besitzen keinen Wald, der etwas abwirft." Das Fazit des Bürgermeisters nach einem Blick in die Polizeistatistik lautete: "Wir leben hier noch ruhig und sicher."