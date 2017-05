Vermischtes Kohlberg

29.05.2017

13

0 29.05.201713

Fußballer gratulieren Stephan und Marion

Kohlberg. (war) Die "Musi" spielte am Samstagvormittag auf dem Vorplatz des Rathauses. Sogar Live-Darbietungen waren zu hören. Und beim Sektempfang vor dem Portal feierten Freunde, eine starke Gruppe des Sportvereins, Arbeitskollegen und Verwandten gemeinsam. Grund dafür war die Trauung von Stephan Hipke und Marion Pinzer . Die Fußballer führten die Schar der Gratulanten an. Der Bräutigam ist ein echtes "Eigengewächs" der Grün-Weißen, durchlief die Juniorenteams des Vereins und kickte viele Jahre als Kapitän der "Ersten". Aktuell ist er Funktionär und AH-Spieler, war einige Jahre Jugendleiter und verfügt über eine Trainer-C-Lizenz. Nach der standesamtlichen Trauung standen die D-Junioren Spalier. Spielführer Lenny Hiltl überreichte ein Geschenk. Die Alten Herren um Leiter Bernhard Lindner , Uwe Hiltl und Uwe Schmidt sowie der SV Kohlberg- Röthenbach mit zweitem Vorsitzenden Norbert Merkel und Jugendleiter Herbert Riedel reihten sich ein.Altenstädter siegt in KohlbergKohlberg. (war) Der Vatertag ist seit mehr als zehn Jahren willkommener Treffpunkt für die Schafkopffreunde aus Kohlberg und Umgebung. Auch nach dem Umzug von der OWV-Hütte im Ortsteil Schlemm in die Schulturnhalle zog der vom SPD-Ortsverein organisierte Wettbewerb fast 100 Kartler an. Das beste Blatt hielt Hubert Putz aus Altenstadt/WN in den Händen und erhielt von Vorsitzender Saskia Bäuml 150 Euro. 100 Euro nahm Franziska Fürnrohr mit nach Waldau, den dritten Platz auf dem "Stockerl" belegte Hans Lobinger aus Weiden. Für Lokalmatador Karl-Heinz Presser war der Trostpreis reserviert, eine Reise zum Bundestag in Berlin. Das Team der SPD organisierte den Ablauf reibungslos und versorgte die Teilnehmer.300 Euro für Richard GrasserKaltenbrunn. (bk) Das Schafkopfrennen der Altherren und Stockschützen des FC hatte einen klaren Sieger: Richard Grasser aus Weiden sicherte sich dank eines Dutzend Soli mit 131 Punkten die Siegprämie von 300 Euro. 150 Euro nahm der ortsansässige Richard Sternitzke (118 Punkte) mit. Über 50 Euro freute sich auch Peter Bugera (113) aus Traßlberg. Kein Glück hatte Hans Girisch . Für seine minusrekordverdächtigen 29 Punkten blieb ihm zum Trost ein Fässchen Bier und Karten zum Üben. Dank der Sach- und Preisspender ging keiner der 72 Mitspieler ohne Preis nach Hause.Bemerkenswert: Die weitangereisten Teilnehmer kamen aus Höchstädt/Aisch, während aus dem Markt nur eine Handvoll vertreten war.