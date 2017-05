Vermischtes Kohlberg

12.05.2017

12.05.2017

Michael Heindl führt künftig die "Weißenbrunner Kirwaleit" an. Er übernimmt das Amt von Maximilian Sternkopf. Schon jetzt ist der Terminkalender voll. Im Mittelpunkt steht die eigene Kirwa.

Die Kirwaleit stellten sich in der Jahreshauptversammlung im Hannersgrüner Feuerwehrhaus neu auf. Heindl löst Sternkopf ab. "Ich möchte den Führungsposten für junge, engagierte Mitglieder freigeben und mich lieber im Hintergrund beteiligen", erklärte Sternkopf.Als erster Stellvertreter fungiert Nikolas Sternkopf, zweiter ist Lukas Forster. Für die Kassengeschäfte zeichnet Mareike Hagler verantwortlich, die Finanzen prüfen Lena Schieder und Felix Waldenmayer. Zum siebenköpfigen Beisitzer-Gremium gehören Julian Kraus, Patrick Scholz, Benjamin Hagler, Michael Wisgickl, Maximilian Sternkopf, Thomas Bergler und Christian Häring. Als Neumitglied wurde Klaus Schedel vorgestellt. Aktuell gehören dem Verein 80 Erwachsene und 30 Kinder an.Aus dem Rechenschaftsbericht von Maximilian Sternkopf wurde deutlich, dass der Schwerpunkt des Vereinsjahrs in der Ausrichtung der "Weißenbrunner Kirwa" lag. Darüber hinaus füllten den Terminplan Tanzauftritte in Neustadt und in Vohenstrauß, eine Weihnachts-Geschenkpaket-Aktion und die "besinnliche Kinderweihnacht" in Kohlberg. Dazu kamen die Faschingszüge und die Ramadama-Aktion. Der scheidende Vorsitzende hatte eine Bilderschau vorbereitet, die das Wachsen der Gruppe seit den ersten Anläufen 2008 aufzeigte. Er schloss die Präsentation mit der Anmerkung "Danke für die jahrelange Zusammenarbeit und das Vertrauen. Ich bin stolz auf die Entwicklung".Die Teilnehmer hatten ihren Spaß mit den lustigen Erinnerungsfotos aus neun Jahren. Seitdem hat sich viel verändert. Die anfangs jungen, schüchternen Kirwaburschen und Kirwamädels haben sich zu einer gestandenen Gemeinschaft mit dem Titel "die Kirwaleit" weiterentwickelt und sind über die Region hinaus bekannt. "Sehr gut besucht, damit ein voller Erfolg", lautete die Bilanz der zentralen Kirchweih-Veranstaltung im September ."Dennoch gibt es einiges zu verbessern", betonte Sternkopf. Schatzmeisterin Hagler berichtete von einer soliden finanziellen Situation. Die Kirchweih steigt am 2. und 3. September. Für Samstag wurde die Band "Bresensalzer" verpflichtet, am Sonntag folgt der ökumenische Gottesdienst und das Austanzen des Kirwabaums am Nachmittag. Dabei gastiert die Gruppe "Mia Kiener Bairisch", Zelt und Bier liefert die Brauerei Friedenfels. Am 23. Juli folgt der Tanzauftritt bei der Sommer-Serenade in Weiden.Weitere Stationen sind das Kirwaleit-Zelten, eine Fahrt ins Blaue und ein Weihnachtsmarkt in Weißenbrunn. Aus der Versammlung kam der mit Beifall angenommene Vorschlag, gemeinsam das Gäubodenfest in Straubing oder das Flexfest in Schlammersdorf zu besuchen. Zustimmung gab es zuvor auch für die vorbereitete Satzungsänderung.