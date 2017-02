Vermischtes Kohlberg

20.02.2017

8

0 20.02.2017

Auf der Tanzfläche tummeln sich Hexen und Cowboys, DJ Tom sorgt für die passende Musik. Der Kinderfasching des SV Kohlberg erweist sich auch in diesem Jahr als Besuchermagnet und zeigt, dass Kohlberg zu den Hochburgen in der närrischen Zeit zählt.

Himmel und Hölle

Die kleinen Besucher feierten unter dem Motto "Im Himmel ist die Hölle los!" und zeigten, dass sie den großen Narren beim Sportlerball in nichts nachstanden. "Der zweite große Erfolg in dieser närrischen Saison", urteilte Jugendleiter Herbert Riedel als Sprecher des Sportvereins, der den Fasching organisierte. Riedel und der Vorstand des SV lobten Moderatorin Susanne Welzl und Chef-Animateurin Anja Knöbl für die Gestaltung.Knöbl unterhielt die Kleinen mit Spielen und animierte sie zum Mittanzen. Für viele Besucher aus den umliegenden Orten wie Hirschau oder Etzenricht ist der Ausflug in die Marktgemeinde seit Jahren Tradition.DJ Tom heizte am Mischpult ein. Als "feste Größe" bei den Veranstaltungen in der närrischen Zeit erhielt er einen Faschingsorden. Ganz oben auf der Hit- und Wunschliste standen Faschingsschlager wie das "Fliegerlied", "Nossa", "das Rote Pferd" und "Cowboy und Indianer".Bei den Verkleidungen waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zahlreiche Maschkerer orientierten sich am Motto und kamen als "Engelchen" in Tüll verkleidet zur Feier. Der Gardenachwuchs bewies bei einem akrobatischen Auftritt sein Können. Dem von Applaus begleiteten Einmarsch der Minigarde, der Kindergarde und der Jugendgarde folgte die Begrüßungsrede des Kinderprinzenpaares Leonie I. und Elias I.Im ersten Showblock tanzte sich die Minigarde mit "Bibi und Tina" in die Herzen der Besucher. Am Thema der Faschingsfeier orientierten sich auch die Kinder- und Jugendgarde mit Tanzeinlagen zu den Musikstücken "Highway To Hell" und "Fire and Ice". Diese passten wunderbar zur kontrastreich gestalteten Halle mit dem in Wolken eingehüllten "Himmelstor" und der mit einem Dreizack gekennzeichneten "Höllenpforte". "Ein großes Kompliment für unser eingespieltes Team aus Betreuern und allen Trainerinnen", würdigte SV-Vorsitzender Thomas Knöbl die Leistung der engagierten Helfer nach den Aufräumarbeiten.