Kommunion in Kohlberg

Vermischtes Kohlberg

17.05.2017

17.05.2017

"Mit Jesus in einem Boot" lautete das Motto der Erstkommunion, die Pfarrer Yesu Savariappan mit drei Mädchen und vier Jungen in der Herz-Jesu-Kirche feierte. In mehreren Tischrunden hatten sich die Kinder auf diesen Tag vorbereitet. Der Kirchenchor unter Leitung von Maria Müller sowie der Organist Hans Bäumler und die Sängerin Anja Knöbel hatten die Feier gestaltet. Bild: exb