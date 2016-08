Vermischtes Kohlberg

28.08.2016

Schwerste Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Weiherhammer bei einem Unfall am Sonntagvormittag. Kurz nach 11 Uhr kam er auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hannersgrün und Artesgrün von der Fahrbahn ab.

Der Biker fuhr in einer Dreier-Kolonne in der Mitte, verbremste sich, rauschte über eine Wiese und blieb in einem Bachlauf hängen. Daraufhin überschlug sich das Krad und der Fahrer blieb neben dem Bach liegen. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Amberg. Die Feuerwehr Kohlberg kümmerte sich um die Straßenabsperrung.