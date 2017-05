Vermischtes Kohlberg

02.05.2017

13

0 02.05.201713

Mit einer Mail von Tasso fängt alles an. Der Tiersuchdienst schreibt an Denise Tbini, ihr vor fünf Jahren entlaufener Kater ist gefunden. Drei Wochen Gefühlschaos beginnen.

Kein Umzug

Zwei Chips implantiert

Des Katers Rätsel Im Gespräch zwischen Denise Tbini aus Kohlberg und der Paderborner Familie wird klar: Einige Details zur Katze passten nicht. Die Mitstreiter behaupteten zum Beispiel, sie hätten den Kater von kleinauf besessen. Doch Simba war eineinhalb Jahre alt, als er Familie Tbini verließ. Da war er erwachsen. Auch die Tattoo-Nummern im Ohr stimmen nicht überein.



Ein paar Tage später rufen die Paderborner Herrchen erneut an. "Sie hatten es wohl eingesehen. Sie geben die Katze her", berichtet Denise Tbini. Es stellte sich heraus, dass sie das Tier verwechselt hätten. Die Paderborner besaßen einen schwarzen Kater namens Paul. Als er entlief, suchten sie im Nachbarort. Dort fanden sie einen ebenfalls schwarzen Kater und dachten, es handele sich um Paul. Doch es war Simba. Der Tierarzt injizierte einen Chip in das Tier. Doch er hat wohl nicht geprüft, ob der Kater schon einen Chip trägt. Zwei Jahre lebte Simba bei der Familie, bis er entlief und von Fremden ins Tierheim gebracht wurde. Wo er sich die drei Jahre zuvor herumgetrieben hatte, ist unklar.



"Ich habe im ersten Moment dem Mann gesagt: 'Und was erzählen Sie mir morgen?'" Denise Tbini wunderte sich, warum Simba am Bauch operiert wurde, da die Chips sich üblicherweise in der Schulter befinden. Das konnten auch die Paderborner nicht erklären. (esa)

Die Geschichte ist kompliziert. Die Übergabe am Sonntag - nach drei Wochen Hin und Her - verlief sehr emotional. Beide Parteien hätten geweint, berichtet Denise Tbini. "Ich habe gezittert. Mein Mann hat kein Wort gesprochen. Das war schon eine blöde Situation - für alle." Simba, so heißt der Kater, habe an den Kohlbergern geschnuppert und auf seinen Namen gehört. Tbini war bis nach Paderborn gefahren, um ihr Haustier wiederzuhaben.Vor sechs Jahren hat Denise Tbini den schwarzen Kater aus einem Tierheim im Paderborner Stadtteil Schloss Neuhaus geholt. Ein gutes Jahr lebte er bei der Familie Tbini in Paderborn, bis er entlief. Anfang April 2017 erhalten die Tbinis, seit 2014 in Kohlberg beheimatet, eine Mail vom Tiersuchdienst Tasso. Simba wurde gefunden und befindet sich wieder in eben diesem Tierheim. Als Denise Tbini dort anruft, erfährt sie, dass der Kater schon abgeholt wurde. Die Besitzer hatten Impfpass und Tasso-Registriernummer vorgezeigt.Die Freude über die wiedergefundene Mieze wandelt sich in Ratlosigkeit. Der Schock sitzt tief. Die vierfache Mutter versucht, mit Simbas neuen Besitzern Kontakt aufzunehmen. Stattdessen ruft ein Tierarzt aus Paderborn bei den Tbinis an. "Er sagte: 'Der Katze geht's gut, wo sie ist.' Er wollte vermitteln." Die 37-jährige Kohlbergerin denkt sich, "da wird man sich schon einigen". Kurz darauf melden sich Simbas neue Herrchen. "Simba hatte sich ein neues Zuhause gesucht", sagt Tbini. Sie ist sich sicher, dass es dem Kater in Paderborn gut geht und will ihm einen Umzug nicht antun. Ihren Mann muss sie noch überzeugen.Bei Tasso möchte sie einen Halterwechsel veranlassen. Simba trägt zwei Chips. Einen haben die Tbinis einsetzen lassen. Sie sind als Besitzer registriert. Doch Simba hat einen zweiten Chip, der kaputt ist. Die Paderborner Familie kommt ihr zuvor und beauftragt Tasso zum Halterwechsel - im Namen der Tbinis. Diesen Schritt können die Kohlberger nicht nachvollziehen. "Warum werden wir übergangen?", fragt sich die Mutter. Die Firma Tasso erkennt das vorschnelle Vorgehen der Mitstreiter.Alles gut? Von wegen. Denn Tbini erfährt, dass ein Tierarzt Simba operiert und einen oder beide Chips herausgenommen hat. "Das war für uns der ausschlaggebende Punkt." Familie Tbini will ihre Katze zurück. Die Mutter geht zur Polizei und erstattet Strafanzeige wegen Unterschlagung einer Fundsache. Dann meldet sich wieder der Paderborner Tierarzt. Er habe sie am Telefon angeschrieen und behauptet, sie müssten für den Unterhalt der Katze in den vergangenen Jahren aufkommen. Auch die neuen Besitzer rufen in Kohlberg an: "Was tun Sie uns an? Ihr könnt uns die Katze doch nicht wegnehmen", erinnert sich die 37-Jährige an die Vorwürfe.In Kohlberg muss sich die Mieze eingewöhnen. Inzwischen haben Denise Tbini und ihr Mann vier Kinder zwischen 16 und 1,5 Jahren. Die jüngsten kannten Simba nicht. Außerdem leben noch drei weitere Katzen, alle Weibchen, im Haushalt. Mit ihnen muss sich der Kater noch anfreunden. Simba fühlt sich wohl, sagt Tbini. "Er kommt zum Kuscheln, als wäre er nicht weg gewesen."